Eszeweria, potocznie określana mianem "kamiennej róży", to elegancka ozdoba każdego wnętrza. Sukulenty tego typu tworzą liściowe rozety przypominające swoim wyglądem rozwinięty kwiat róży. Mogą one osiągać średnicę wynoszącą ponad 10 cm.

Roślina należy do rodziny gruboszowatych - podobnie jak popularny grubosz jajowaty, potocznie określany mianem "drzewka szczęścia". Eszeweria to niemal 150 różnych gatunków roślin - najczęściej jest spotykana na terenach Meksyku i Kalifornii (obszary półpustynne). Eszeweria ma mięsiste, grube liście pokryte meszkiem, który stanowi barierę ochronną przed nadmierną utratą wody i zbyt mocnym nasłonecznieniem.

Odmiany eszewerii

Eszeweria niejedno ma imię. To całe bogactwo odmian! 123RF/PICSEL

Eszeweria to cały wachlarz odmian. Każda z nich ma oryginalny kształt i kolor liści. Jedną z najbardziej fantazyjnych odmian jest "Rainbow", która jest istnym kameleonem! Zabarwienie jej liści zmienia się wraz z... porami roku. Dzięki temu przez cały czas możemy podziwiać prawdziwą feerię barw, ponieważ na liściach pojawia się m.in. kolor niebieski, różowy czy zielony.

Oprócz niej, niezwykle barwną odmianą jest "Hercules" - roślina ma niebieskie liście, a wzdłuż ich brzegów można dostrzec bordowo-czerwoną linię. Z kolei liście "Magic Red" mają wiśniowo-czerwony kolor, a odmiany "Black Prince" - niemalże czarne. Z kolei "Raindrops" to już duże, okrąglejsze liście w odcieniu zielono-niebieskim z wypustkami, które na myśl mogą przywodzić krople deszczu.

Jeżeli zadbamy o odpowiednią pielęgnację eszewerii, roślina może zakwitnąć w mieszkaniu. Wówczas będziemy mogli podziwiać kwiaty w kształcie dzwonków znajdujące się na długiej łodydze.

Postaw eszewerię w tym miejscu. Odwdzięczy się pięknym wyglądem

Eszeweria uwielbia słońce i temperaturę w przedziale 20-24 st. C. Dlatego też powinna zajmować nasłonecznione miejsce w pomieszczeniu. Jeżeli nie będzie miała wystarczającego dostępu do naturalnego światła, jej liście i pędy będą się nadmiernie wydłużać. Roślina zimuje w nieco chłodniejszej temperaturze wynoszącej od 5 do ok. 8 st. C. Dlatego też zimą najlepiej przenieść ją do jasnego pomieszczenia, np. nieogrzewaną klatkę schodową.

Warto pamiętać, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym zimuje eszeweria, nie spadała poniżej 7 st. C. W takim przypadku roślina zacznie marnieć w oczach - liście zaczną przybierać czarną barwę i opadać nawet przy lekkim przesunięciu doniczki.

Jak podlewać eszewerię?

Eszeweria nie lubi, gdy z podlewaniem się przesadza. Dlatego też wiosną i latem najlepiej podlewać ją co dwa tygodnie. Wyjątkiem są upały - w tym czasie konieczne może być nieco częstsze podlewanie rośliny. Ziemia w doniczce powinna delikatnie przeschnąć, bo zbyt duża ilość wody spowoduje żółknięcie i opadanie liści. Co więcej, doprowadzi to do gnicia łodygi. Trzeba bacznie obserwować podłoże, ponieważ nie można też dopuścić, by podłoże w doniczce wyschło na wiór.

Jak podlewać eszewerię jesienią i zimą? Tutaj kluczowa jest z kolei oszczędność. Roślinę najlepiej podlewać raz na miesiąc, ale pilnować, by nie doszło do marszczenia liści.

Na koniec jeszcze jedna wskazówka: podczas podlewania unikajmy tego, by woda moczyła liście. Może to powodować powstawanie plam i sprzyjać gniciu liści od środka. Warto zastosować prosty trik i wstawić doniczkę do pojemnika z wodą. Dzięki temu ziemia nasiąknie od dołu. Zabieg powinien trwać od 15 do 30 minut.

Eszeweria to elegancka ozdoba wnętrz. Warto odpowiednio o nią dbać 123RF/PICSEL

Nawożenie eszewerii

Eszeweria nie potrzebuje zbyt intensywnego nawożenia - jeśli i tu przesadzimy, roślina raczej nie odwdzięczy się pięknym wyglądem. Nadmiar nawozu może mieć zły wpływ na korzenie rośliny. Dlatego najlepiej zasilać ją dwa razy w roku, w czasie wzrostu. Najlepiej sprawdzi się nawóz do sukulentów i kaktusów. Zabieg należy przeprowadzać 2-3 razy w ciągu roku, od wiosny do jesieni.

***

Światowe grillowanie: Bułeczki bao z grillowanym kurczakiem Gochujang materiały promocyjne