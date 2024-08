Zmieszaj z wodą jeden składnik. Anturium będzie w rozkwicie przez długie tygodnie

Wprowadza do domu element egzotyki, urzeka eleganckim wyglądem. Wielu miłośników roślin przekonało się już do uprawy anturium w doniczce, zdobiącego wnętrza znacznie dłużej niż cięte egzemplarze. Chcąc utrzymać atrakcyjny wygląd tego okazu, warto zastosować domowy nawóz do anturium. Zapewni mu wdzięk, urodę i kwitnienie przez długi czas.