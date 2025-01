Kefir to fermentowany napój mleczny, znany z wyjątkowych właściwości probiotycznych. Dzięki zawartości żywych kultur bakterii wspiera zdrowie układu pokarmowego, poprawia procesy trawienne i wzmacnia odporność. Włączenie kefiru do diety może znacząco przyczynić się do lepszego samopoczucia, a jego połączenie z płatkami owsianymi tworzy sycący i odżywczy posiłek. Warto zacząć od niego dzień, dostarczając ciału wartościowe paliwo.