Spis treści: 01 4 triki Katarzyny Bosackiej na cięte tulipany. Tak przedłużysz życie kwiatów

02 Tulipany w wazonie. Tak przedłużysz im życie - przydatne wskazówki

Katarzyna Bosacka od wielu lat uczy Polaków, jak zdrowo jeść. Swoich porad udziela w programie "Wiem, co jem i wiem, co kupuję".

Popularna dziennikarka doradza w kwestii wyboru produktów wysokiej jakości, apeluje o czytanie etykiet ze składem produktów i obala mity dotyczące żywności. Jej porady pojawiają się również w mediach społecznościowych. Jej posty cieszą się sporym zainteresowaniem, a profil ekspertki obserwuje obecnie 113 tys. osób.

Zobacz też: Domowy nawóz z płatków owsianych. Pielęgnacja roślin za grosze

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Umieść te kwiaty w domu, a wszystkim domownikom będzie żyło się lepiej Interia.tv

4 triki Katarzyny Bosackiej na cięte tulipany. Tak przedłużysz życie kwiatów

Zdjęcie Katarzyna Bosacka

Tym razem Bosacka zdecydowała się doradzić w kwestii kwiatów ciętych.

- Dziś porada może nie jedzeniowa ani konsumencka, ale bardzo mi bliska i mam nadzieję przydatna. Jak przedłużyć życie tulipanom? Oto kilka wskazówek. Dodalibyście coś jeszcze do tej listy? - zapytała Katarzyna Bosacka na Instagramie.

Oto 4 triki Katarzyny Bosackiej na cięte tulipany. W taki sposób przedłużysz ich życie:

Nie nalewaj całego wazonu wody. Tulipany tego nie lubią, nie lubią kiedy mają zmoczone liście. W związku z tym wody nalewamy tylko trochę. Bardzo często zmieniamy wodę, najlepiej codziennie, Dosypuj łyżeczkę cukru do środka. To odżywi nasze tulipany i sprawi, że będą nam dłużej służyć, Odrywaj dolne liście, bo tulipany nie lubią, kiedy te liście są zmoczone i gniją i mniej więcej 2 cm od końcówki. Możesz też troszeczkę końcówkę naciąć, Układaj tulipany w wodzie i stawiaj je nie na słońcu, a nie np. na parapecie nasłonecznionym. Odpowiednie miejsce to takie, gdzie temperatura jest niższa i nie ma aż tyle słońca. Wtedy posłużą nam najdłużej.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz też: Zakop pod różami w ogrodzie. Krzew będzie uginał się od kwiatów

Tulipany w wazonie. Tak przedłużysz im życie - przydatne wskazówki

Zdjęcie Tulipany wymagają łagodnej i konsekwentnej pielęgnacji. Istnieją proste triki, które przedłużą ich życie w wazonie

Jak przedłużyć życie tulipanów w wazonie? Istnieje jeszcze kilka innych prostych, domowych sposobów. Kolejnym trikiem jest dodanie do wody tabletki aspiryny. Taki dodatek spowoduje wolniejszy rozwój bakterii i pleśni w wodzie, a kwiatom zapewni piękny i zdrowy wygląd.

Kolejnym sposobem jest zanurzenie łodygi tulipana w kieliszku z... wódką. Wystarczy 30 sekund, by trunek ożywił więdnącą roślinę. Inny sposób to dodanie łyżeczki wódki do wody, w której znajdują się kwiaty.

Zobacz też: Wystarczy 30 sekund, a kwiaty odżyją. Dodaj do wody jeden składnik

***