Przygotowany z nim sok jest świetną bazą do zupy ogórkowej, a same ogórki to idealny dodatek do sałatek, surówek, smażonych ryb czy grillowanych mięs. Są również doceniane za cenne dla naszego zdrowia właściwości - to naturalny probiotyk, który wspomaga układ odpornościowy i pokarmowy. Pomaga w odbudowie flory bakteryjnej, chronią układ pokarmowy przed działaniem antybiotyków. Ogórki kiszone zawierają sporo witamin, w tym B, A, C, K, E, mające dobry wpływ na wygląd skóry, paznokci i włosów. Oprócz tego zawierają fosfor, magnez i potas, które z kolei mają dobroczynny wpływ na układ kostny. Ze względu na zawartość witaminy C, mogą być pomocne przy zwalczaniu infekcji i przeziębień. Na tym jednak nie koniec. Do długiej listy należy dopisać jeszcze to, że pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy i chorób serca. Dodatkowo mogą redukować stres i zapobiegać migrenom.