Lubczyk ogrodowy: Nie tylko do rosołu

Lubczyk ogrodowy jest składnikiem wielu mieszanek przyprawowych, które lądują najczęściej w zupach. Oczywiście, suszone zioło bez problemu można kupić w sklepach, ale wielu działkowiczów uprawia go na swoich grządkach. Lubczyk zaliczany jest do roślin selerowatych i z daleka faktycznie może być podobny do selera. Liście, które zbierane są zazwyczaj w sierpniu, szeroko stosowane są w kulinariach. Dodają one lekko ostrego i cierpkiego smaku, który - rzecz jasna - sprawdza się w przypadku zup, ale można dodawać je również do mięs, ryb i sałatek oraz nie zaszkodzi, by sypnąć odrobinę do owoców morza.

Wiele osób wierzy, że lubczyk ogrodowy to naturalny afrodyzjak, ale mniejsza część społeczeństwa ma świadomość, że to także znaczące zioło wykorzystywane w fitoterapii. Oczywiście, swoje zasługi w ziołolecznictwie ma także korzeń, który również ma wiele znaczących właściwości.

Bogaty skład, wspaniały smak lubczyku

Co wpływa na to, że lubczyk ogrodowy jest tak cenną rośliną? Przede wszystkim jego skład, który może nie jest bardzo bogaty, ale wcale nie oznacza to, że mniej istotny. Co można znaleźć w lubczyku? Przede wszystkim olejki eteryczne, stąd też lubczyk ma tak bardzo wyrazisty zapach. Oczywiście, to także źródło fitosteroli, kwasów organicznych oraz skrobi. W lubczyku można znaleźć także substancje, które pełnią funkcję przeciwutleniaczy: usuwają nadmiar toksyn i mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania chorób cywilizacyjnych.

Lubczyk zawiera jeszcze trzy cenne substancje, które mogą być pomocne w leczeniu wielu dolegliwości. Czas je poznać:

związki terpenowe : zaliczane są do substancji redukujących bakterie,

: zaliczane są do substancji redukujących bakterie, kumaryna : naturalny środek, który działa przeciwzakrzepowo,

: naturalny środek, który działa przeciwzakrzepowo, ligustylid: rozluźnia mięśnie gładkie, czyli redukuje ból.

Oto powody, by sięgnąć po lubczyk

Skoro wiemy, że skład lubczyku jest niebagatelny, to warto wiedzieć, kiedy można po niego sięgać. Przede wszystkim pomocny będzie w trakcie leczenia wielu dolegliwości trawiennych: niestrawności, zatruć i innych, które są spowodowane nieprawidłowym działaniem układu pokarmowego. Działanie detoksykujące z kolei pomaga utrzymać w dobrym stanie nerki oraz wątrobę, a to przyczynia się do lepszej kondycji organizmu. Warto wiedzieć, że lubczyk może również wspierać sprawną przemianę materii. Kumaryna zaś polecana jest szczególnie sercowcom, ponieważ może ona regulować ciśnienie tętnicze krwi.

Jak stosować lubczyk?

Idealnie do dań albo w ziołolecznictwie sięgać po lubczyk świeży, ponieważ wtedy ma najwięcej cennych właściwości. Nie jest trudny w uprawie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć go we własnym ogródku. Oczywiście w marketach można kupić świeży lubczyk w doniczkach, a wtedy może być on wyeksponowany na parapecie, aby sięgać po niego wtedy, kiedy mamy na niego aktualnie zapotrzebowanie. Można też kupić suszony lubczyk . Jeśli jednak chcemy, aby zioło najlepiej smakowało i miało najwięcej do zaoferowania, lepiej dodawać je na koniec gotowania.

