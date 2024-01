Suszone pomidory: Co o nich wiemy?

Suszenie pomidorów to sposób na wydłużenie ich przydatności do spożycia. Przypuszcza się, że to właśnie Włosi wpadli na pomysł, aby soczyste pomidory suszyć w promieniach słońca, aby później móc je wykorzystać wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne, czyli w obliczu kurczących się zapasów świeżych warzyw. Choć proces ich przygotowania przez wiele lat się zmienił, to nadal są popularne w wielu krajach, w tym coraz częściej w Polsce. Do czego można je wykorzystywać? Wzbogacą smak wielu potraw albo dadzą nowe życie tym, które w naszej kulinarnej kulturze są doskonale znane.

Co można znaleźć w suszonych pomidorach?

W opinii wielu osób przetwory warzywne lub owocowe zmieniają ich właściwości zdrowotne i nie są tak pełnowartościowe, jak ich świeże odpowiedniki. W wielu przypadkach jest to oczywiście mit, a suszone pomidory tylko to potwierdzają. Okazuje się, że w takiej formie obfitują w likopen, czyli silny przeciwutleniacz, który redukuje stany zapalne oraz zmniejsza ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych. Zainteresować się powinni nimi też ci, którzy maj problemy z układem krążenia, a szczególnie z nadciśnieniem oraz miażdżycą, bo akurat likopen może unormować przeciążoną pracę serca. Warto wiedzieć jedno: likopenu w suszonych pomidorach jest więcej niż w świeżych odpowiednikach.

Warto wspomnieć, że suszone pomidory zawierają wszystko to, co można znaleźć w zwykłych pomidorach. Do likopenu trzeba doliczyć potas, magnez oraz wapń i żelazo. Dwa pierwsze pierwiastki, podobnie jak likopen, oddziałują korzystnie na pracę serca, natomiast wapń jest budulcem kości i zapobiega osteoporozie, która szczególnie dotkliwa może być dla seniorów. Żelazo z kolei wzmacnia krew i także zapobiega występowaniu anemii.

Oczywiście, suszone pomidory to również bogate źródło karetonoidów: beta-karotenu oraz luteiny. One w duecie wspierają wzrok, ale najwięcej zasług można im przypisać w kontekście wspierania kondycji skóry. Dzięki nim łatwiej się goi, jest mniej podatna na stany zapalne, a także łatwiej się regeneruje i później widać na niej oznaki starzenia.

Ulga dla żołądka: Sprawdź, zanim zaczniesz jeść

Suszone pomidory to także źródło błonnika pokarmowego, który jest korzystny dla jelit i całego układu pokarmowego. Jego spora dawka powoduje, że znika chęć na podjadanie między posiłkami, ale również istnieje możliwość regulowania pracy jelit, co pomaga im się naturalnie oczyszczać. Błonnik pomaga również w pozbywaniu się toksyn i wspiera działanie układu odpornościowego. Okazuje się, że suszonych pomidorów nie wolno jeść bezkarnie, bo są bardzo kaloryczne. W wersji solo w 100 g można znaleźć ponad 250 kcal. Oczywiście, dostępne są również suszone pomidory w różnych olejach: jeśli decydujemy się na taką przekąskę, to trzeba wiedzieć, że wtedy kaloryczność bardzo wzrasta.

Jak zrobić suszone pomidory?

Czy suszone pomidory można wykonać samodzielnie? Oczywiście, ale lepiej z ich produkcją wstrzymać się do lata, kiedy świeżych warzyw jest pod dostatkiem i na dodatek najpewniej z własnej działki. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zapamiętanie sposobu na zrobienie suszonych pomidorów. Do tego celu najlepiej będą nadawały się twarde warzywa, np. śliwkowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysuszyć po prostu swoje ulubione. Najpierw każdego pomidora trzeba przekroić i usunąć nasiona z wnętrza. Dopiero później można ustawić je na blasze, posmarować oliwą i umieścić w piekarniku na 80 stopni z funkcją termoobiegu. Po ok. sześciu godzinach suszone pomidory będą gotowe.

