Jeśli używamy surowych pomidorów do potraw, to finalny efekt może wykręcać czasem usta z powodu nieco kwaśnego posmaku. Jeśli komuś akurat on nie przypada do gustu, stara się go zamaskować i odruchowo sięga po cukier. Co prawda, wtedy zmieniają się walory przygotowywanego sosu albo zupy, ale nie zawsze efekt może być taki, jaki sobie życzymy. W efekcie zamiast wspaniałego dania mamy nieci mniej kwaśny, za to dość słodki twór, który nie zawsze pasuje w porze obiadowej. Co zatem dodać do pomidorowego sosu albo pomidorówki, aby miały lepszy smak?