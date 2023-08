Choć mogłoby się wydawać, że segregacja śmieci, która jest teoretycznie od 1 stycznia 2020 roku w Polsce obowiązkowa, jest już w całym kraju normą, to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Właściciele domów prywatnych mogą zdecydować się na segregację lub zadeklarować, że wolą uiszczać dodatkową opłatę za jej brak. Jeśli chodzi o mieszkańców bloków mieszkalnych, to obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa - wystarczy, że jeden mieszkaniec nie będzie segregował śmieci, by wszyscy lokatorzy ponosili wyższe koszty wywozu odpadów.

Problemem jest również błędna segregacja - wciąż wielu Polaków nie wie, jak właściwie segregować odpady lub (zazwyczaj z czystego lenistwa) nie chce się edukować w tym temacie. Konsekwencje takich zachowań mogą być jednak poważne - mieszkańcom grożą bowiem kary finansowe.

Reklama

Dodatkowe opłaty dla mieszkańców bloków. Kwoty mogą być wysokie

W ostatnich latach do rzadkości należały sytuacje, w których samorządy nakładały na zarządców nieruchomości i spółdzielnie kary za brak segregacji odpadów lub błędną segregację. „Puls Biznesu” przypomina jednak sytuację, kiedy to władze miasta Warszawy nałożyły kary na osiedle ośmiu bloków na warszawskim Imielinie. Spółdzielnia miała zapłacić ok. 90 tys. zł. Sprawa ta wciąż jest jednak jeszcze w toku i nie wiadomo, jaki będzie jej finał.

Zdjęcie Wystarczy, że jeden mieszkaniec nie segreguje śmieci, by wszyscy ponieśli karę / 123RF/PICSEL

Z czym wiąże się brak segregacji odpadów?

Brak segregacji odpadów lub niewłaściwa segregacja wiąże się z nałożeniem na spółdzielnię dodatkowych opłat dla mieszkańców bloku. Co ciekawe, wystarczy, że już jedna osoba nie będzie tego robić (lub robić nieprawidłowo), by wszyscy mieszkańcy ponieśli karę.

Warto pamiętać, że samorządy coraz częściej i mocniej kontrolują wspólnoty pod tym kątem - już w 2025 roku będą one bowiem zobowiązane do przekazywania 55 proc. wszystkich odpadów do recyklingu i to one będą ponosić konsekwencje braku segregacji śmieci.

Zobacz również:

Kości kurczaka w bio i baterie w zmieszanych. Jak nie segregować śmieci?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fajka pokoju”: Dzieci się zamartwiają Polsat Cafe