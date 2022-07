Polacy oszczędzają na jedzeniu

Z badania przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix "Inflacyjne dylematy Polaków. Na czym oszczędzamy w sklepach?" wynika, że aż 78,8 proc. klientów podczas zakupów spożywczych szuka tańszych zamienników popularnych produktów. Coraz częściej modyfikujemy swoje przyzwyczajenia żywieniowe, jednocześnie zmieniając dietę na uboższą w składniki odżywcze. Rezygnujemy z drobnych przyjemności, by domknąć domowy budżet. Z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej.

Najwyższa od 25 lat inflacja sprawia, że Polacy chętniej sięgają po promocje, a ulubione produkty zastępują tańszymi alternatywami. Konsumenci wskazują, że aby zamiennik był atrakcyjny i wart uwagi powinien stanowić około 70-80 proc. ceny produktu pierwszego wyboru. Oczywiście nie brakuje klientów, którzy szukają jeszcze tańszych opcji, jednak jedynie 6 proc. ankietowanych chętnie sięga po artykuły aż o połowę tańsze od ulubionych. Tylko 15,5 proc. respondentów nie jest zainteresowanych szukaniem tańszych produktów.

Wiceprezes Grupy BLIX Marcin Lenkiewicz zwraca uwagę także na tzw. product switching. Klienci coraz częściej - z powodu wysokich cen poszczególnych produktów - modyfikują dietę. "Część konsumentów, która wcześniej regularnie kupowała np. łososia, teraz wybiera kurczaka" - tłumaczy.

Jednak wysoka cena łososia nie jest jedynym problemem Polaków. Jak wynika z ogólnopolskich analiz cen detalicznych autorstwa UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych, w czerwcu 2022 roku zdrożały wszystkie kategorie produktów spożywczych - między innymi: pieczywo, nabiał, mięso, owoce, warzywa, produkty sypkie i produkty tłuszczowe.

Owoce: Jak wybrać te tańsze?

Trudno wyobrazić sobie lato bez świeżych owoców i warzyw. Zdecydowanie najzdrowsze i najtańsze są produkty wyhodowane na własnych grządkach i we własnych sadach. Jeśli jednak kupujemy warzywa i owoce w sklepach, przy kasie możemy przeżyć szok - ceny niektórych mogą bowiem wprawić nas w osłupienie.

Zgodnie z najnowszymi danymi przekazanymi w czerwcowym "Indeksie cen w sklepach detalicznych" obecnie owoce są droższe średnio o 23,6 proc. niż rok temu. Bardzo podrożały truskawki - ich cena jest nawet dwukrotnie wyższa niż przed rokiem. Równie drogie potrafią być maliny, borówki i czereśnie.

Jak zaoszczędzić na owocach i jednocześnie cieszyć się letnimi smakami? Warto kupować produkty w kameralnych miejscach - takich jak lokalne bazary i targi. Truskawki z powodzeniem można zastąpić znacznie tańszymi obecnie porzeczkami - zarówno te czarne, jak i czerwone są smaczne i zdrowe. W rozsądnej cenie można zdobyć także agrest - to świetny dodatek do ciast i innych deserów.

Produkty tłuszczowe: Czy margaryna rzeczywiście jest niezdrowa?

Owoce drożeją, jednak wzrost cen zdecydowanie najbardziej odczuwalny jest w przypadku produktów tłuszczowych. Analizy pokazują, że ta kategoria zdrożała średnio o 37,2 proc. rok do roku. Olej zaliczył wzrost o 30,2 proc., natomiast najwyższy skok cen zanotowało masło - to aż 48 proc. Szybująca w górę cena masła skutecznie zniechęca do zakupu tego produktu. Konsumenci coraz częściej sięgają po zamienniki. Czym możemy zastąpić masło?

Oczywiście zdecydowanie najpopularniejszym zamiennikiem masła jest margaryna. Produkt ten jeszcze kilkanaście lat temu nie cieszył się dobrą sławą. Margaryna była uznawana za niezdrową głównie ze względu na wysoką zawartość kwasów tłuszczowych trans, które znacząco podnoszą poziom "złego" cholesterolu LDL.

Jednak 1 kwietnia 2021 roku Unia Europejska wprowadziła ograniczenie, które znacznie poprawiło jakość margaryny dostępnej w sklepach. Obecnie dopuszczalna zawartość szkodliwych kwasów tłuszczowych typu trans wynosi do 2 g na 100 g produktu. Na rynku nie brakuje produktów, które w swoich składzie nie zawierają w ogóle tych szkodliwych tłuszczów. Są to głównie margaryny miękkie przeznaczone do smarowanie kanapek.

Wyjątkowo drogie masło możemy zastąpić jednak również innymi produktami. Do smażenia dobrze sprawdzi się na przykład smalec. Cena tego tłuszczu odzwierzęcego to około 3-4 złote za kostkę o wadze 200 g.

Mięsa: Które warto "włożyć do koszyka"?

Na jakie mięso zdecydować się w trakcie zakupów spożywczych, by zaoszczędzić? Ceny produktów mięsnych wzrosły w czerwcu o 30,5 proc. (w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Zdecydowanie najbardziej zdrożała wołowina - wzrost wyniósł bowiem aż 42 proc. Drób obecnie jest droższy o średnio 25,6 proc.

A zatem, jakie mięso warto kupować? Najmniejszy wzrost ceny (rok do roku) zaliczyła wieprzowina - jest droższa o 16,1 proc. To mięso, które warto włączyć do jadłospisu. Dlaczego? Przede wszystkim wieprzowina zawiera więcej kwasów omega-6 i omega-3 w porównaniu z mięsem drobiowym. Charakteryzuje się także korzystniejszą proporcją kwasów PUFA/SFA w porównaniu z wołowiną. Jest stosunkowo niskokaloryczna.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by całkowicie zrezygnować z jedzenia mięsa, to wpłynie pozytywnie zarówno na nasz portfel, jak i na stan planety. Wówczas dietę dobrze jest wzbogacić przede wszystkim o rośliny strączkowe. Sprawdzą się między innymi: fasola, ciecierzyca, groch, soja i soczewica.

Herbata? Postaw na zioła. Sporo zaoszczędzisz

Stosunkowo duży wzrost ceny zaliczyła także herbata. Ten produkt zdrożał średnio o 26,5 proc. - porównując czerwcowe ceny rok do roku. Polacy są miłośnikami herbaty - często piją ją do śniadania i kolacji. Czym możemy zastąpić herbatę w codziennej diecie? Doskonale sprawdza się zioła - zarówno susz, jak i zioła w torebkach są dostępne w przestępnej cenie. Możemy kupić je zarówno w sklepach spożywczych, jak i w aptekach.

Jakie zioła warto wybrać? Od śniadania doskonale sprawdzi się napar z pokrzywy. Jego regularne picie aktywizuje pracę trzustki i wpływa dobrze na wątrobę. Pokrzywa pozytywnie działa na przemianę materii. Ułatwia i przyśpiesza trawienie. Ma także neutralny smak, który doskonale komponuje się z posiłkami.

