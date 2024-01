Uniwersalne wytłaczanki do jajek wykonuje się najczęściej z pulpy papierowej pochodzącej z recyklingu.

W sklepach dostępne są wytłoczki wielorazowe, wykonane z tworzywa sztucznego o grubych ściankach. Takie produkty mogą posłużyć przez wiele lat.

Wytłaczanki mogą mieć także funkcję dekoracyjną. Liczni producenci prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych opakowań, m.in. szklanych, w formie kury, pisanki, a także udekorowanych wzorami.

Co można zrobić z wytłoczek po jajkach?

Zabezpieczanie przesyłek

Rodziny, w których domownicy mogliby się codziennie zajadać jajkami, często składują pozostałe po nich opakowania. Co zrobić z nadmiarem wytłoczek? Dysponując sporym zapasem kartonowych wytłaczanek, możemy z powodzeniem wykorzystać je do zabezpieczania przesyłek. Wystarczy pociąć puste opakowania na mniejsze części, a następnie włożyć do paczki lub kartonu. Tak wykorzystane resztki zastąpią zyskujący na popularności skropak oraz folię bąbelkową. Nadmiar tekturowych pojemników po jajkach docenimy także przy przeprowadzce, kiedy z każdej strony zabezpieczą cenne bibeloty lud delikatne naczynia.

Własnoręczny karmnik

Uporczywa i trwająca w nieskończoność zima to trudny czas nie tylko dla ludzi, ale także zwierząt. W tym okresie warto pomyśleć o ptakach, którym trudno jest znaleźć pożywienie pod grubą kołdrą białego puchu. Jeśli nie czujemy się pewni swoich zdolności manualnych, by budować karmnik, wykorzystajmy pojemniki po jajkach. Najlepiej skorzystać z tych przeznaczonych na 6 sztuk. Zaczynamy od wykonania otworów w każdym rogu, a następnie przewlec przez nie sznurki, którymi przywiesimy je do drzewa. Teraz wystarczy tylko wypełnić całość mieszanką tłuszczową lub ziarnami i obserwować ucztujące ptaki.

Kompostowanie wytłoczek

Użytkownicy ogródków działkowych oraz osoby posiadające większe lub mniejsze ogrody bardzo często umieszczają w nich kompostowniki. W przypadku pierwszej grupy jest to zadanie obligatoryjne, wpisane w regulaminach społeczności. Pozostali mogą w ten sposób nieco obniżyć koszt wywozu śmieci. Do kompostownika wrzucimy nie tylko resztki z obiadu, pozostałości po roślinach, skoszoną trawę czy inne odpady zielone. Z powodzeniem umieścimy w nim także skorupki jajek oraz całe wytłaczanki.

Zdjęcie Czy można wrzucić wytłaczanki z jajek do kompostownika? / 123RF/PICSEL

Doświadczeni ogrodnicy wskazują, jak najlepiej zadbać o kompostownik, by dobrze służył w przydomowej przestrzeni. Okazuje się, że najlepiej połączyć po połowie składniki zielone - odpady z owoców, liście, trawę, skorupki jaj, z brązowymi, do których zaliczamy m.in. suche liście, łupiny z orzechów, papier, kartony. Jak prawidłowo umieścić w nim wytłaczanki? Najlepsze będą opakowania bez naklejek oraz chemicznych nadruków. Zacznijmy od oczyszczenia ich z resztek jajek, a następnie potnijmy w mniejsze kawałki.

Domowe wysiewanie roślin

Jeśli nie jesteś szczęśliwcem, który ma dostęp do przydomowej przestrzeni, a chcesz spróbować sił we własnoręcznej uprawie roślin - mamy prosty patent. Zanim udasz się do centrum ogrodniczego i kupisz niewielką szklarnię, która potrafi całkiem sporo kosztować, wykorzystaj wytłaczanki po jajkach. Puste opakowania, z których zniknęły już wszystkie jajka, świetnie sprawdzą się jako domowe rozsadniki. Ogrodnicy wskazują, że wysiejemy w nich niewielkie sukulenty, aromatyczne zioła oraz warzywa, które w późniejszym czasie będziemy mogli przesadzić do większych doniczek.

Wystarczy, że do każdego otworu wsypiemy odpowiednio dobraną ziemię, umieścimy w nich nasiona zgodnie z instrukcją i zabezpieczymy kolejną warstwą podłoża. Teraz wystarczy tylko regularne podlewanie i odrobina cierpliwości, a już wkrótce naszym oczom ukażą się pierwsze efekty. Doprawienie kanapki lub dania własnoręcznie wyhodowanym szczypiorkiem, pietruszką czy koperkiem nada nawet najprostszej przekąsce wyjątkowego smaku.

Gdzie wyrzucić opakowania po jajkach?

Zdjęcie Do jakiego kosza wyrzucić wytłaczanki po jajkach? / 123RF/PICSEL

Ostatnie jajko zjedzone, a w lodówce pozostała jedynie pusta wytłaczanka. Zanim wyląduje na śmietniku, warto zastanowić się nad tym, do którego kosza ją wrzucić. Wszystko zależy od materiału, z którego opakowanie na jajka zostało wykonane. W sklepach najczęściej znajdziemy pojemniki tekturowe, które powinny po użyciu wylądować w koszu niebieskim, czyli przeznaczonym na papier.

Poza tekturą natkniemy się też na opakowania z plastiku i styropianu. Warto mieć na uwadze, że miejscem tworzyw sztucznych jest pojemnik w kolorze żółtym. Pamiętajmy także, by nigdy nie wrzucać do wymienionych koszy wytłaczanek z zawartością. Przeterminowane jajka lub same skorupki także wymagają segregacji. Białka i żółtka powinny wylądować w odpadach zmieszanych, a skorupki znaleźć się w odpadach bio.

