"Studiogingernails" to popularny na TikToku kanał, który jest kopalnią wiedzy dla miłośniczek stylizacji paznokci. Manicurzystka pokazuje tam jak naprawdę wygląda jej praca i z czym ma do czynienia na co dzień. Jak się okazuje zawód kosmetyczki może być czasem nieprzyjemny, bo niektóre kobiety zapominają o podstawowej kwestii jaką jest higiena osobista. Prowadząca wymienia, co najbardziej brzydzi ją u kobiet.

Okazuje się, że niektóre panie za paznokciami mają brud, nawet sprzed kilku dni! Resztki obiadu, przekąsek, które zjadły w drodze do salonu, ziemi ogrodowej, bo dzień wcześniej zajmowały się roślinami - to tylko garstka obrzydliwych rzeczy, jakie klientki przynoszą do salonów kosmetycznych. Co więcej uważają, że naturalną koleją rzeczy powinna być gotowość stylistki do pozbycia się brudu spod paznokci.

Reklama

TikTok

"Pani się nie przejmuje, to nie brud, to ziemia. Bo na działce byłam. […] A tu? Tu to mielone mam, bo wczoraj obiad robiłam. Także jakby mi pani mogła wydłubać..."

Stylistka na nagraniu jest wyraźnie zniesmaczona i zażenowana tymi zachowaniami. Słusznie, bo to co czym mówi ewidentnie jest brakiem szacunki do zawodu, jaki wykonuje.

Zobacz również: Stylistka mówi, jakich paznokci nigdy nie robi

Czy wy, jak idziecie do ginekologa, to prosicie go, żeby was tam umył na dole, czy już czyste przychodzicie? zapytała stylistka.

Kobieta chce zakomunikować, że salon kosmetyczny to nie miejsce, gdzie czyści się dłonie, a jedynie wykonuje profesjonalny manicure. O higienę powinien dbać w swojej łazience każdy - zarówno kobieta jak i mężczyzna.

Dłonie to pewien rodzaj wizytówki, który świadczy do schludności człowieka. Dla kobiet mających problem z utrzymaniem czystości paznokci, może lepszym rozwiązaniem byłoby noszenie krótkich?

A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Uważacie, że wymienione przez stylistkę sytuacje są obrzydliwe?

Przeczytaj też: Pofalowana płytka paznokcia - jakie są przyczyny?