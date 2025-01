Jakim owocem jest tangelo?

Pierwsze tangelo powstały na początku XX wieku, kiedy to hodowcy postanowili połączyć najlepsze cechy mandarynki i grejpfruta, by stworzyć nową, bardziej odporną i smaczną odmianę cytrusów. Najpopularniejsze odmiany tangelo to Minneola, Orlando oraz Ugli. Minneola, często nazywana tangelo Minneola, jest jedną z najczęściej spotykanych odmian i wyróżnia się wyjątkowo intensywnym smakiem oraz łatwością obierania.

Nazwa owocu stanowi połączenie słów "tangerine" (mandarynka) i "pomelo" (po hiszpańsku grejpfrut). Tangelo charakteryzuje się intensywnym, lekko kwaskowatym smakiem oraz soczystym miąższem. Zazwyczaj ma większy rozmiar niż przeciętna mandarynka, ale mniejszy od grejpfruta. Przyciąga wzrok swoim nietypowym kształtem, który różni się od klasycznych cytrusów.

Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest delikatne zwężenie na szczycie, przypominające szyjkę, które nadaje mu elegancji i wyróżnia go na tle innych owoców. Skórka tangelo jest cienka i gładka, o pomarańczowym odcieniu, który czasem może przechodzić w lekko czerwony.

Właściwości zdrowotne tangelo

Tangelo jest bogatym źródłem witaminy C. Jej zawartość może wynosić nawet 70 mg na 100 g owocu. Oznacza to, że zjedzenie jednego tangelo pokrywa znaczną część dziennego zapotrzebowania organizmu na ten składnik. Witamina C wspiera produkcję białych krwinek, które są podstawą obrony organizmu przed infekcjami. Regularne spożywanie tangelo może pomóc w redukcji ryzyka przeziębień i innych infekcji wirusowych.

Tangelo zawiera również znaczne ilości flawonoidów i karotenoidów. Te antyoksydanty pomagają neutralizować wolne rodniki w organizmie, które są odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i przyspieszanie procesów starzenia. Spożywanie tangelo może zatem zmniejszać ryzyko chorób serca i nowotworów. Witamina A obecna w tangelo wspiera kondycję skóry, poprawiając jej elastyczność i pomagając w walce z trądzikiem. Wspiera także zdrowie błon śluzowych i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wzroku, zwłaszcza w ciemności.

Tangelo, podobnie jak inne cytrusy, zawiera dużo wody - około 85 proc. masy owocu to woda. Jego spożywanie pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu, szczególnie w upalne dni lub po intensywnym wysiłku fizycznym. Tangelo jest również źródłem potasu, minerału kluczowego dla regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni i serca. Indeks glikemiczny tangelo wynosi około 40, dlatego jego spożycie nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Owoc można włączyć do diety osób z cukrzycą, jednak z umiarem, aby nie przekroczyć zalecanej dziennej dawki węglowodanów.

Tangelo - przeciwwskazania

Choć tangelo jest bezpieczne dla większości osób, istnieją pewne wyjątki. Osoby z alergią na cytrusy powinny zachować ostrożność, ponieważ spożycie tangelo może wywołać reakcje alergiczne w postaci pokrzywki, świądu lub obrzęki. W przypadku osób cierpiących na refluks żołądkowo-przełykowy lub nadwrażliwość na kwasy organiczne, tangelo może nasilać objawy zgagi ze względu na swoją kwasowość. W takich przypadkach warto spożywać owoc w ograniczonych ilościach.

Czy tangelo łatwo się obiera?

Tangelo jest krzyżówką mandarynki i grejpfruta, dlatego jego skórka jest stosunkowo cienka i łatwa do obrania. Owoc jest wygodny do spożycia na surowo, bez potrzeby używania noża czy innych narzędzi.

Tangelo, podobnie jak inne cytrusy, zawiera dużo wody – około 85% masy owocu to woda. Canva Pro INTERIA.PL

Ze względu na swój intensywny smak, tangelo jest doskonałym składnikiem do przygotowywania świeżych soków i koktajli, a także jako składnik sałatek owocowych czy warzywnych.

Czy tangelo są słodkie czy kwaśne?

Miąższ tangelo jest soczysty i pełen intensywnego, odświeżającego smaku. Zawiera idealne połączenie słodyczy mandarynki z delikatną goryczką charakterystyczną dla grejpfruta. Ten balans sprawia, że tangelo może być świetnym wyborem dla osób, które szukają cytrusowego owocu o bardziej złożonym profilu smakowym.

Świetnie komponuje się z potrawami rybnymi, ponieważ jego kwaskowaty charakter podkreśla smak delikatnych mięs. Tangelo można również dodawać do wypieków, aby nadać ciastom i deserom wyjątkowego, egzotycznego akcentu.

Gdzie kupić tangelo?

Tangelo jest niezwykle popularnym owocem w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. W Polsce dostępność tangelo może być ograniczona, ale warto poszukać go w dobrze zaopatrzonych supermarketach, sklepach z egzotycznymi owocami lub na targach i bazarach. W sezonie zimowym, kiedy dostępność cytrusów jest największa, rosną szanse na znalezienie tangelo w polskich sklepach.

