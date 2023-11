Ekspresowe smoothie z sezonowych składników. Spali oponkę bez żmudnego wysiłku

Oprac.: Martyna Bednarczyk Porady

Zrzucenie wagi nie jest zadaniem łatwym. Wymaga odpowiedniego podejścia, wytrwałości, wdrożenia regularnej aktywności fizycznej oraz zadbania o zmiany w diecie. Za pomocą kilku ogólnodostępnych składników możemy pobudzić spalanie nadmiaru tłuszczu od środka. Wystarczy wybrać się na zakupy spożywcze i poszukać w kuchennych szafkach opakowania z kardamonem. To właśnie przyprawa należąca do rodziny imbirowatych stanowi klucz do sukcesu.

Zdjęcie Odżywczy koktajl na bazie dyni, gruszek i kardamonu pomaga szybciej schudnąć / 123RF/PICSEL