Spis treści: 01 Co to jest kardamon? Jak wygląda ta przyprawa?

02 Właściwości kardamonu. Twoje jelita będą ci wdzięczne

03 Jaki jest smak kardamonu? Dodaj go do kawy, a nie pożałujesz

04 Skutki uboczne kardamonu. Istnieją pewne przeciwskazania

Co to jest kardamon? Jak wygląda ta przyprawa?

Co jeść, żeby oczyścić okrężnicę? Poznaj dietę dla zdrowych jelit

10 ziół skutecznych przy nadciśnieniu

Soki, które warto pić wiosną

Kardamon - intrygująca przyprawa Anyż, imbir, kurkuma, cynamon - niemal każdy, kto nieco więcej gotuje, ma te przyprawy w swojej kuchni. Świetnie podbijają smak potraw i komponują się z poszczególnymi składnikami, ale ich główną zaletą jest to, że doskonale działają na nasze zdrowie:

wpływają na kondycję naszej skóry

wspomagają odporność

pobudzają do pracy układ trawienny

Jak widać, zalet jest sporo, ale wśród wyżej wymienionych przypraw powinna znaleźć się jeszcze jedna - kardamon.

Roślina ta, doceniona pierwotnie przez Chińczyków w starożytności, rośnie jako bylina i osiąga od 2 do 4 metrów wysokości. Posiada podziemne kłącze, a nad nią znajdują się podłużne liście na długich łodyżkach. Liczne, charakterystyczne kwiaty wyrastają z pojedynczej, płożącej się po ziemi łodygi w formie przypominającej kłos.

Zdjęcie Kardamon ma zastosowanie zarówno w kuchni, jak i medycynie / 123RF/PICSEL

To, co najcenniejsze dla człowieka, czyli nasiona kardamonu, znajdują się zamknięte wewnątrz owocni o eliptycznym kształcie i rowkowatej strukturze. Kształtem przypomina torebkę.

Reklama

W sklepie dostaniemy suszony kardamon w formie całych nasion lub pod postacią proszku, ale Europejczycy o jego leczniczym działaniu przekonali się dopiero w XII wieku.

Zobacz także: Cynamon, kardamon, czy anyż. Przyprawy, które podkręcą smak kawy

Właściwości kardamonu. Twoje jelita będą ci wdzięczne

Okazuje się, że regularnie spożywany kardamon może zdziałać wiele dobrego dla naszego organizmu. W naprawdę niewielkiej ilości kardamony znajdziemy całe bogactwo naturalnych dóbr. Kardamon zawiera:

Witaminę C

Tiaminę

Ryboflawinę

Niacynę

Witaminę B6

Wapń

Żelazo

Magnez

Fosfor

Sód

Potas

Cynk

Lista witamin i minerałów znajdujących się w kardamonie, jest całkiem pokaźna. Ale na co dokładnie działa ta przyprawa? Najczęściej wykorzystywana jest do wspomagania leczenia przewodu pokarmowego.

Zawarte w kardamonie olejki eteryczne działają rozkurczająco na żołądek i pobudzają wydzielanie soków trawiennych. Dlatego kardamon świetnie sprawdza się zarówno przy niestrawności, jak i przy przewlekłym nieżycie żołądka, jako leczenie wspomagające.

Przyprawą tą powinni zainteresować się także wrzodowcy. Osoby cierpiące na występowanie wrzodów w przewodzie pokarmowym latami zmagają się z bolesnymi objawami tej choroby. Kardamon niszczy szkodliwe dla organizmu bakterie Helicobacter pylori, będące przyczyną powstawania wrzodów.

Nie tylko jelita i żołądek będą ci wdzięczne za wprowadzenie kardamonu. Kiedy dopadnie nas przeziębienie, kardamon także sprawdzi się doskonale w walce z chorobą. Pomoże w załagodzeniu kaszlu i udrożnieniu górnych dróg oddechowych.

Zobacz też: 5 niesamowitych właściwości kardamonu

Najnowsze badania wykazały również, że kardamon posiada potencjał leczniczy w przypadku stanów zapalnych, dolegliwości układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworu jelita grubego, prostaty i piersi. Odkrycie to jest wciąż pogłębiane i badane. Naukowcy z Florida A&M University wciąż badają kardamon pod tym kątem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zimą czarna herbata idealnie komponuje się z imbirem, kardamonem i czarnym pieprzem. Rozgrzewa i podnosi odporność organizmu Newseria Lifestyle

Jaki jest smak kardamonu? Dodaj go do kawy, a nie pożałujesz

Najpopularniejszym sposobem spożywania kardamonu jest dodawanie go do kawy. Taka kawa doskonale rozgrzewa w chłodniejsze dni, a korzenny smak kardamonu doskonale komponuje się z kawą i jej aromatem.

Dodawanie kardamonu do kawy jest niezwykle popularne w Turcji, gdzie przyprawę podgrzewa się razem z kawą w miedzianym tyglu. Kawę należy podgrzać trzykrotnie, za każdym razem pilnując, by napój nie zawrzał. Potem wystarczy chwilę poczekać, aż fusy opadną na dno i kawa jest gotowa do picia.

Jeżeli ktoś nie przepada jednak za kawą, kardamon można dodawać do herbaty i to doskonale sprawdzi się przy przeziębieniu. Czarną lub zieloną herbatę wsypujemy wówczas do dzbanka i dodajemy do niego kilka zmiażdżonych w moździerzu ziarenek kardamonu. Następnie zalewamy całość gorącą, ale jeszcze nie wrzącą, wodą i czekamy 5 min, by herbata z kardamonem się zaparzyła.

Przez swoją korzenną nutę kardamon doskonale odnajdzie się także... w słodkich wypiekach. Świetnie smakuje dodany do piernika, ale także znajdzie miejsce w wytrawnych daniach.

Dobrze komponuje się z marchwią i dynią, a także dodany do ryby podkreśli jej delikatny smak.

Zdjęcie Kardamon pomoże szybciej zgubić zbędne kilogramy / 123RF/PICSEL

Skutki uboczne kardamonu. Istnieją pewne przeciwskazania

Bogactwo, które zawiera jedno ziarno kardamonu może być zbawieniem dla naszego organizmu, ale i... niebezpieczeństwem. Zanim zaczniemy go stosować, należy sprawdzić, czy nie posiadamy alergii na tę przyprawę.

Objawami alergii kontaktowej na kardamon są pokrzywka, obrzęk gardła oraz wysypka. Dla bezpieczeństwa odradza się także stosowanie tej przyprawy kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Kardamon może zaburzać działanie niektórych leków z grupy przeciwzakrzepowych, antydepresantów oraz aspiryny.

Zaskakującym skutkiem ubocznym stosowania kardamonu mogą być... kamienie żółciowe. Układ trawienny człowieka miewa problem z całkowitym przyswojeniem drobinek tej przyprawy, które osiadają w przewodzie pokarmowym jak złogi.

Kardamon odradza się więc całkowicie osobom cierpiącym na kamicę żółciową oraz związane z nią kolki.

Zobacz również: Kardamon na zdrowie