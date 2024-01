Ekspresowe śniadania dla leniwych? 10 minut i rodzina ma pełne brzuchy

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i nie ma co z tym faktem dyskutować. Co zrobić, kiedy budzik nie przekonał nas do wstania tak wcześnie, abyśmy przygotowali rano posiłek? Trzeba sięgnąć po ekspresowe receptury. Dobrą opcją jest zrobienie bananowych placków: wystarczy 10 minut i cała rodzina będzie miała pełne żołądki.

Zdjęcie Placuszki bananowe zrobisz w 10 minut. To śniadanie na medal / 123RF/PICSEL