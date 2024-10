Dlaczego warto złożyć wniosek do ZUS?

Dla wielu emerytów nadzieja na odzyskanie pieniędzy stała się realna, gdy 4 czerwca 2024 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł na korzyść tej grupy społecznej . Blisko 200 tysięcy osób może teraz ubiegać się o zwrot środków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które były niesłusznie odliczane przez wiele lat. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać, to aż 64 tysiące złotych .

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że obniżenie emerytur na podstawie artykułu 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z 1998 roku narusza przepisy Konstytucji . Choć wyrok nie został jeszcze formalnie opublikowany w Dzienniku Ustaw, sądy powszechne już wydają orzeczenia korzystne dla emerytów. Dlatego też, warto nie czekać na oficjalne zmiany przepisów, lecz od razu złożyć wniosek do ZUS o wznowienie postępowania.

Warto złożyć wniosek, ponieważ do odzyskania jest ponad 50 tysięcy złotych na osobę

Do grona osób uprawnionych do odzyskania pieniędzy należą emeryci, którzy w latach poprzedzających wyrok TK mieli odliczane składki w niesłuszny sposób. Według szacunków, sprawa dotyczy około 200 tys. osób w Polsce.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Procedura składania wniosku do ZUS jest stosunkowo prosta, ale wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów . Przede wszystkim należy:

W przypadku odmowy ze strony ZUS, rozważyć wniesienie sprawy do sądu powszechnego, który może uwzględnić orzeczenie TK.

Niestety, ZUS nie przelicza emerytur automatycznie na podstawie wyroku TK. Oznacza to, że emeryci muszą samodzielnie złożyć odpowiednie wnioski . Warto działać jak najszybciej, ponieważ proces może być długotrwały, a każda zwłoka może oddalić moment uzyskania zwrotu środków.

Czas oczekiwania na przeliczenie emerytury i ewentualny zwrot pieniędzy zależy od kilku czynników, w tym od obciążenia sądów i decyzji ZUS. W niektórych przypadkach może to zająć kilka miesięcy, w innych - nawet rok. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wyrok TK otwiera drogę do realnego odzyskania pieniędzy, co daje nadzieję na sprawiedliwe zakończenie sprawy.