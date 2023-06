Złodzieje nauczyli się sprytnie wykorzystywać drony, nie tylko dzięki nim sprawdzają, czy lokatorzy są obecni w mieszkaniu, ale także używają go jako pretekstu, by wywabić mieszkańców z domu.

Policja zaleca środki ostrożności w postaci czujności, inwestycji w drzwi, okna, rolety antywłamaniowe, alarmy czy domowe systemy obecności.

Jeśli latające nisko drony budzą nasze zaniepokojenie lub stają się dla nas uciążliwe, nie musimy znosić tego z pokorą, prawo daje nam możliwość reakcji. Odpowiednie artykuły znaleźć można w prawie karnym, kodeksie wykroczeń oraz prawie cywilnym.

Dron w służbie złodziejskiego fachu

Kiedy obecność drona nad naszym domem powinna wzbudzać zaniepokojenie? Przede wszystkim, gdy lata on wyjątkowo nisko i “zagląda" do naszych okien. W ten sposób złodzieje sprawdzają, czy dom jest pusty i jakie cenne przedmioty mogą się w nim znajdować.

W 2022 roku mieszkańcy osiedla Avia w Krakowie alarmowali za pomocą grupy na Facebooku członków swojej wspólnoty, że złodzieje zakradają się do mieszkań w godzinach przedpołudniowych podczas nieobecności lokatorów. Rabusie mieli pewność, że mieszkania są puste, bowiem wcześniej, jak zaobserwowali mieszkańcy osiedla, sprawdzali, czy ktoś jest w domu z użyciem drona.

Kradzież “na drona"

Drony bywały wykorzystywane przez złodziei także jako pretekst, by wywabić mieszkańców z domu. O oszustwie “na drona" informowała w 2020 r. policja ze Zgierza. Złodzieje celowo opuszczali drona na posesję, a następnie jeden z nich pukał do drzwi i prosił o pomoc w jego odnalezieniu. Gdy właściciel domu zajęty był poszukiwaniem drona, drugi z rabusiów wchodził do mieszkania i ogołacał je z kosztowności i pieniędzy.



Zdjęcie Drony służą policji do wyłapywania przestępców. Niestety złodzieje także nauczyli się je wykorzystywać

Jak chronić się przed dronami?

Policja przede wszystkim zwraca uwagę, że warto zainwestować w okna, drzwi czy rolety antywłamaniowe, które sprawią, że mieszkanie będzie bezpieczniejsze. Pomoc może także monitoring czy systemy alarmowe. Coraz popularniejsze są także domowe symulatory obecności, które podczas naszej nieobecności losowo włączają i wyłączają urządzenia do niego podłączone. Dzięki czemu nawet podczas dłuższego urlopu po zmroku zapalą się w domu światła - co może być sygnałem dla złodziei, że w pomieszczeniu, ktoś przebywa.



Dron lata nad moją posesją, co mogę zrobić?

Jeśli obecność drona nad posesją staje się uciążliwa lub mamy podejrzenia, że wysłano go w celu obserwacji naszego domu, możemy taki fakt zgłosić policji, powołując się na jeden z trzech artykułów.

Kodeks wykroczeń w art. 51: zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym, mówi:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kodeks wykoreczeń, art. 51

Natomiast w kodeksie cywilnym znajdziemy art. 23 i 24 dotyczące dóbr osobistych i ich ochrony. Dobra osobiste to zgodnie z definicją prawa cywilnego:

[...] w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Kodeks cywilny, art. 23

Prawo chroni nasze dobra osobiste, o czym możemy przeczytać w artykule 24 wspomnianego kodeksu:

“Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny".

Zdjęcie Policja może interweniować w sprawie uporczywego nękania, jeśli drony utrudniają życie i obserwują naszą działkę / 123RF/PICSEL

Jeśli zauważymy, że dron często lata nad naszą posesją, staje się uciążliwy, a sąsiad nie reaguje na prośby, by przestał to robić lub jeśli maszyna leci na wysokości, która umożliwia zaglądanie do okien, możemy powołać się na przepisy dotyczące uporczywego nękania, które znajdziemy w kodeksie karnym, w dziale poświęconym przestępstwom przeciwko wolności. W art. 190a czytamy:

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny, art. 190a

Warto skorzystać z naszych praw, jeśli drony często pojawiają się nad naszą posesją i szczególnie nisko nad nią latają, bo może to być jedynie niewprawny operator, ale równie dobrze może to być niezwykle pomysłowy złodziej.

Zdjęcie Złodzieje sprytnie wykorzystują drony do obserwacji / 123RF/PICSEL