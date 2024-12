Nowe przepisy ws. segregacji ubrań. Co się zmieni?

Jak zapewniają urzędnicy - nowy obowiązek segregacji tekstyliów wprowadzany jest przede wszystkim w trosce o środowisko. W październiku br. Anita Sowińska , wiceministra resortu klimatu i środowiska powiedziała na konferencji prasowej, że "Przemysł tekstylny ma bardzo negatywny wpływ na środowisko . Tymczasem przeciętny Europejczyk co roku kupuje ok. 26 kg ubrań , z czego aż 87 proc. jest albo spalanych, albo składowanych na wysypiskach . Tylko 22 proc. poddane jest selektywnej zbiórce, a tylko 1 proc. recyklingowi ".

Od 1 stycznia 2025 r. każda gmina będzie miała obowiązek selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych . Minimum, jakie gmina będzie zobowiązana zapewnić to zbiórka tych odpadów tekstylnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) - informuje na swojej stronie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że ubrań i innych tekstyliów nie będzie już można wyrzucać do kontenerów z odpadami zmieszanymi, jak ma to miejsce obecnie. Resort klimatu dodaje, że nie będzie wymogu posiadania w gospodarstwie domowym nowych, specjalnych pojemników na tekstylia, ponieważ niepotrzebne ubrania powinny trafiać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).