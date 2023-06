Napełnij wodą, zakręć i włóż do doniczki. Zdziwisz się, jak zareagują kwiaty

Wkładki higieniczne są dla wielu kobiet sposobem na zachowanie higieny i poczucia komfortu. Niektóre panie wręcz nie wyobrażają sobie bez nich życia. Niestety ostatnimi czasy wokół tych produktów narosło wiele kontrowersji. Ponieważ pojawia się coraz więcej obaw związanych z zakładaniem tych z pozoru "higienicznych zabezpieczeń", temat postanowiła poruszyć jedna z ginekolożek w mediach społecznościowych.

Ginekolog ostrzega przez noszeniem wkładek. Skutki mogą być opłakane

Dr Anna Fuchs to Specjalista Ginekolog-Położnik z Katowic. Oprócz przyjmowania pacjentek prowadzi również profil na Instagramie, gdzie publikuje treści związane ze swoim zawodem. Udziela porad ginekologicznych, porusza ważne kwestie związane z ciążą, porodem i połogiem, a także przestrzega przed chorobami płciowymi. Jeden z jej postów opublikowany już jakiś czas temu wzbudził niemałe poruszenie, bowiem wspomniała o noszeniu wkładek higienicznych przez kobiety. Zdaniem lekarki są one niebezpieczne dla zdrowia, bo niekiedy przyczyniają się do nawracających infekcji intymnych.

Zdjęcie Pacjentki często skarżą się na nawracające infekcje intymne. Okazuje się, że niekiedy winą mogą ponosić również wkładki higieniczne / 123RF/PICSEL

- Wiele nastolatek i młodych kobiet zgłaszających się do mojego gabinetu z powodu infekcji używa wkładek higienicznych codziennie. Dziewczyny mówią, że noszenie wkładek zapewnia im większą higienę.

Ekspertka przytoczyła wypowiedzi jakie często słyszy w swoim gabinecie od kobiet, które regularnie używają wkładek higienicznych.

Słyszę: - "Pani Doktor, przecież wszystkie kobiety używają wkładek! Wkładki są białe, czarne, czasem perfumowane. Przecież wystarczy ją wymienić i po problemie - znów jest czysto i świeżo. Tylko, skąd te infekcje?!" napisała na Instagramie ginekolożka

Dr Fuchs wyjaśniła dokładnie, dlaczego wkładki mogę przyczynić się do wystąpienia dolegliwości jak pieczenie i swędzenie miejsc intymnych.

- Fizjologiczna, przezroczysta lub biała wydzielina z pochwy składa się ze złuszczonych komórek nabłonka, bakterii oraz śluzu szyjkowego. Wydzielana jest przez gruczoły szyjki macicy, a jej główne zadania to ochrona miejsc intymnych przed infekcjami i uszkodzeniami, nawilżenie pochwy, pozbycie się zanieczyszczeń z dróg rodnych oraz ułatwienie zajścia w ciążę.

Podstawową cechą wkładek higienicznych jest chłonność. Kiedy nasza wydzielina z pochwy, ale także - przez bliskość - bakterie z odbytu oraz z cewki moczowej trafią na chłonna wkładkę - to bakterie, grzyby i inne drobnoustroje mają rewelacyjne warunki do rozwoju i namnażania się, bo jest wilgoć, jest ciepło i przyjemnie. Następnie, drogą wstępującą lądują z powrotem w drogach rodnych - i.. infekcja gotowa! - ostrzegła dr Fuchs.

Ginekolożka zaapelowała do kobiet, aby nie nadużywały wkładek higienicznych - szczególnie w czasie stosowania globulek i maści, bo może to utrudnić leczenie. Zachęca ponadto, aby unikać bielizny wykonanej ze sztucznych materiałów. Uniemożliwia ona cyrkulację powietrza i tym samym przyczynia się do występowania nieprzyjemnych dolegliwości.

Pozwólmy sobie na "wietrzenie narodowe", unikajmy plastikowych, poliestrowych majtek oraz chłonnych wkładek. Dajmy pochwie oddech. Odwdzięczy się. dodała ekspertka