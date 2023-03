Choć marzec rozkręcił się już na dobre, to wszystko wskazuje na to, że pogodzie w najbliższych dniach bliżej będzie do zimowej niż do wczesnowiosennej. Obecnie sporą część kraju spowija jednak jesienna aura - na południu pada deszcz, a temperatury sięgają nawet 9 stopni. Zima nie odpuszcza za to na północy - w Lęborku temperatura sięga prawie 10 stopni poniżej zera.

Najnowsze prognozy dla całego kraju. Zima znów wróci?

Koniecznie posadź pod tujami. Ożywisz ogród

Prawdziwy pogromca cellulitu. Masaż bańką chińską sprawi, że skóra będzie jędrna i gładka

Domowy sposób na białe zęby. Trik z węglem zdziała cuda

Koniec z seniorami za kierownicą? UE zapowiada duże zmiany! W czwartek pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Na północy i północnym wschodzie jest wprawdzie dość sucho i możliwe są nawet miejscowe rozpogodzenia, ale nad resztą kraju dominują chmury. Na południu możemy się spodziewać mocnych opadów deszczu, a od Roztocza po centrum i zachód mokrego śniegu i śniegu z deszczem.

Temperatura wahać się dziś będzie od 1 do - 4 st. C na północy i w centrum do 6-10 st. C na południu. Biomet będzie raczej niekorzystny, jedynie mieszkańcy północy nie będą narzekać na złe samopoczucie.

Reklama

W nocy do Polski dotrze niestety kolejny front z mocnymi opadami. Najmocniej odczują go mieszkańcy północy, gdzie padać będzie gęsty, mokry śnieg i śnieg przechodzący w deszcz.

Pogoda na weekend

W weekend jesienno-zimowa aura wciąż nie odpuści. W sobotę temperatura wahać się będzie między - 4 a 7 st.C. Będzie pochmurnie i wilgotno, a od zachodu na wschód będą przemieszczać się opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Mieszkańcy Warmii i Mazur muszą się liczyć także z mocnymi porywami wiatru - dla całego województwa ogłoszono alert 2. stopnia.

W niedzielę od zachodu do Polski wkroczy ocieplenie, a opady występować będą już wyłącznie lokalnie. Osłabnie także wiatr, ale ostrzeżenia IMGW będą wciąż aktualne.

Zobacz również:

Ważna data dla działkowców. To najlepszy czas na ten zabieg!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 49: Michał Barczykowski INTERIA.PL