Jak schudnąć? To pytanie wpisywane jest w wyszukiwarki internetowe każdego dnia przez ogromną część internautów. Każdy poradnik przedstawia podobne zalecenia: zmiana diety na zdrowszą, więcej ruchu, picie dużej ilości wody, unikanie "śmieciowego" jedzenia. Dla niektórych te z pozoru proste zasady wymagają bardzo wielu wyrzeczeń i ogromnej dyscypliny. To dlatego tak wiele osób w walce o lepszą sylwetkę po prostu się poddaje lub też po zakończonej terapii odchudzającej, powraca do wcześniejszych nawyków - a tym samym wagi.

Szczególnie problematyczne jest pozbycie się nagromadzonej tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Proces ten bywa bardzo mozolny, czasem wręcz demotywujący, jednak wielu osobom się to udaje. Kilka kobiet, na łamach serwisu EatThis.com postanowiło podzielić się swoimi historiami i udzielić rad tym, którzy mają problem z utratą wagi.

Planuj posiłki

Swoją drogę do walki o szczupłą sylwetkę streściła m.in. Tuesday Grey, która zrzuciła 35 kg i wciąż chudnie. Kobieta zdradziła, że jej sposobem na trwałe pozbycie się nadprogramowych kilogramów jest przede wszystkim planowanie posiłków. Radzi robić to z wyprzedzeniem, podobnie jak zakupy produktów spożywczych, potrzebnych do przygotowania zdrowych posiłków.

Grey robi listę zakupów i planuje posiłki z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli chce wybrać się ze znajomymi do restauracji, sprawdza wcześniej menu i wybiera najbardziej pełnowartościowy, lekki posiłek. Co więcej, zdarza jej się nawet przynosić do lokalu własne produkty i nie wstydzi się tego.

Tuesday radzi, aby w swojej kuchni mieć jedynie odżywcze produkty, będące paliwem dla organizmu. Gromadzenie słodyczy, słonych przekąsek i chowanie ich po szafkach, będzie tylko pokusą do przerwania diety. Kobieta wyjawiła też że mimo natłoku obowiązków, stara się nie dopuszczać do tzw. wilczego głodu. Jeśli czuje, że organizm dopomina się o posiłek, sięga po zdrową przekąskę. Dzięki temu nigdy się nie objada.

Grey nie zrezygnowała z ulubionych potraw jak np. pizza czy makaron. Od czasu kiedy postanowiła zdrowo się odżywiać, zaczęła jednak wszystkie posiłki przygotowywać samodzielnie, w nieco zdrowszej formie. Ciasto na pizzę wyrabia z mąki "samorosnącej", bez dodatku środków spulchniających. Makaron pszenny zastąpiła natomiast zdrowszym zamiennikiem z ciecierzycy, który jej zdaniem smakuje równie dobrze.

Zrezygnuj z fast foodów i pij wodę

Zdjęcie Jedzenie fast foodów może szybko odbić się negatywnie na zdrowiu i być przyczyną nadwagi / 123RF/PICSEL

Kolejną kobietą, która opisała jak udało jej się schudnąć jest Laura Guzman. Dziś waży 58 kg mniej, a tak imponujący wynik osiągnęła bez efektu jojo. Twierdzi, że jej sposób na lepszą i zdrową wersję siebie nie jest w żaden sposób rewolucyjny. Guzman wcieliła w życie wszystkie powszechnie znane zasady dotyczące zrzucenia wagi, połączone z zaleceniami dietetyka.

Kobieta odrzuciła w diecie fast foody, smażone dania i alkohol. Podkreśla, że aby odchudzanie miało sens nie wystarczy wybrać jedynie diety niskokalorycznej - musi być ona przede wszystkim zdrowa. Laura wyrobiła w sobie nawyk picia dużej ilości wody każdego dnia (ok. 3,8 l dziennie). Radzi też, aby w takcie przygotowania posiłków uważać na sosy i dressingi. Wiele gotowych, dostępnych w sklepach produktów tego typu to źródło cukru i bomba kaloryczna. Laura wyjawiła też, że w jej przypadku w zrzuceniu wagi bardzo pomogła aktywność fizyczna. Radzi, aby ćwiczyć przynajmniej cztery razy w tygodniu, z uwzględnieniem treningów cardio i core.

Wybieraj produkty bogate w białko

Walkę z nadwagą pokonała również Connie Chan. Kobiecie udało się schudnąć 45 kg, dzięki jednej, istotne zasadzie, którą wcieliła w życie.

Otóż, przetworzone węglowodany jak i produkty nafaszerowane cukrem zastąpiła zdrowymi, pełnowartościowymi, bogatymi w białko.

One mają więcej składników odżywczych, mniej cukru, tłuszczu i kalorii, a i tak zaspokajają mój apetyt na słodkie rzeczy. cytuje EatThis.com

Zastosuj zasadę deficytu kalorycznego

Zdjęcie Aktywność fizyczna, według niektórych, nie jest niezbędna w procesie chudnięcia. Najważniejsze jest to, co ląduje na naszym talerzu / 123RF/PICSEL

Do zdrowego stylu życia namawia także Jasmine May, która zrzuciła 24 kg. Przyznała, że upragniony efekt uzyskała dzięki deficytowi kalorycznemu.

Nie musisz nawet ćwiczyć, jeżeli nie lubisz. Ale bycie w ciągłym niedoborze kalorii sprawi, że pozbędziesz się tłuszczu z brzucha. twierdzi Jasmine

Warzywa, warzywa i jeszcze raz warzywa

Chloe Campos z kolei straciła 45 kg, a jak sama twierdzi, w procesie chudnięcia pomogły jej przede wszystkim warzywa.

Zdradziła trik, dzięki któremu je zdrowo, a jednocześnie się najada. Każdy swój posiłek rozpoczyna od porcji warzyw, a dopiero potem kosztuje pozostałych rzeczy na talerzu. Twierdzi, że dzięki obecności dużej ilości substancji odżywczych, zawartych w warzywach, które dodaję do wszystkich posiłków, szybciej się najada, czuje się lekko i nie ma żadnych dolegliwości trawiennych. "Efektem ubocznym" jest oczywiście malejąca tkanka tłuszczowa.

Zdjęcie Zrzucanie wagi to proces żmudny, dlatego gdy szybko nie widać efektów, wiele kobiet się poddaje, a to duży błąd / 123RF/PICSEL

Raz na zawsze pożegnaj napoje gazowane

Christina Spencer może pochwalić się równie imponującym wynikiem. Jej determinacja i chęć zmiany na lepsze sprawiły, że straciła aż 43 kg. Przyznała, że jej przypadku przepisem na zrzucenie oponki była głównie rezygnacja z napojów gazowanych.

Zdałam sobie sprawę, że po wypiciu napojów gazowanych mój brzuch wzdymał się potwornie. Poza tym bywał przeładowany cukrem. Teraz piję głównie wodę, herbatę i napoje niegazowane. wyjawiła Spencer

