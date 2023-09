Hit wśród warzyw? Musztardowiec - pikantny smak i morze witamin

Oprac.: Aleksandra Tokarz Porady

Trudno spotkać go na bazarach i w warzywniakach, a ogrodnicy rzadko decydują się na zasadzenie go w swoim ogrodzie. Tymczasem musztardowiec nazywany jest nowym hitem wśród warzyw. Zaskakuje niecodziennym, pikantnym smakiem oraz niekończącym się morzem składników odżywczych i witamin. Na co pomaga musztardowiec? To prawdziwa bomba zdrowia.

