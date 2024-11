Kasza manna od kuchni

Kasza manna, znana także jako grysik, zaliczana jest do produktów wysoko przetworzonych i powstaje z pszenicy. Ta, którą można spotkać w większości sklepów, jest biało-kremowa, sypka, do tego ma delikatny, słodkawy zapach i smak, więc najczęściej stosowana jest do przygotowania deserów. Ze względu na to, że jest produkowana z pszenicy, zalicza się do produktów wysokokalorycznych, ale równocześnie jest lekkostrawna, co sprawdza się faktycznie u dzieci, osób cierpiących z powodu dolegliwości żołądkowych oraz dla rekonwalescentów, ponieważ szybko stawia na nogi.

Z drugiej strony można również spotkać się z kaszą manną razową albo orkiszową. Ich smak jest zdecydowanie inny, ale z drugiej strony dostarczają pełnowartościowego błonnika pokarmowego, co pomaga jelitom pracować na pełnych obrotach oraz skutecznie opanowywać wahania wagi.

Masz kaszę mannę w domu? Tak ją wykorzystaj

Nad grysikiem nie trzeba grymasić. Idealny, kiedy żołądek odmawia posłuszeństwa 123RF/PICSEL

W wielu domach grysik gotowany jest na wodzie, gdzie jest bazą do wielu potraw. Kasza manna może mieć różną konsystencję: jeśli ma być smakołykiem dla dzieci albo rekonwalescentów, trzeba dodać więcej wody. Im mniej płynu, tym produkt staje się bardziej zwarty: wtedy można przygotować z niego np. kluseczki, które doskonale zastąpią makaron np. w rosole.

Często praktykuje się gotowanie kaszy manny na mleku, co tylko podkreśla jej delikatny charakter. W takiej formie dodaj niej syrop albo konfiturę - szybko uzyskasz lekkostrawny i sycący posiłek, który szybko zapełni puste brzuchy domowników. Jeśli mamy akurat pod ręką mleczko kokosowe, można użyć go do gotowania grysiku: wtedy dość popularny przysmak uzyska nowy, ciekawy smak, który może odczarować przez niektórych to na pozór nudne danie.

Kaszę mannę można wykorzystywać na wiele innych sposobów. Wystarczy spojrzeć na prosty trik gospodyń domowych, które używają jej jako zamiennika bułki tartej w wypiekach, np. do podsypania formy do ciasta. Współcześnie kaszę mannę można uznać również za zagęstnik do różnych mas. Dlatego ogromną popularnością cieszy się szarlotka z kaszą manną - idealnie sprawdzi się w długie jesienne wieczory.

Co można znaleźć w kaszy mannie?

Kluski z grysiku mogą zastąpić makaron w rosole 123RF/PICSEL

Choć kasza manna uważana jest za produkt lekkostrawny, ale równocześnie kaloryczny, to nie obfituje w wiele składników odżywczych. Co prawda zapewnia to, co można znaleźć w pszenicy, czyli witaminy z grupy B. To właśnie one oddziałują całościowo korzystnie na organizm, a szczególnie na układ krążenia oraz nerwowy. Skromną obecność witamin rekompensuje reprezentacja pierwiastków: potasu, żelaza i miedzi.

Kto może jeść kaszę mannę?

Kaszę manną mogą jeść zarówno dzieci, jak i dorośli. Nie ma wiekowych przeciwwskazań, aby została włączona do menu. Z drugiej strony zaleca się, aby szczególnie sięgały po nie te osoby, które borykają się z:

wrzodami,

chorobami wątroby i przewodami żółciowymi,

ogólnymi problemami trawienia,

stanami zapalnymi żołądka i jelit,

stanami pooperacyjnymi.

Choć kasza manna jest lekkostrawna, to również istnieje grupa, która nie powinna po nią sięgać. Z racji tego, że powstaje z pszenicy, jest w niej obecny gluten. Dlatego ci, którzy cierpią z powodu jego nietolerancji albo borykają się z celiakią powinni z niej zrezygnować.