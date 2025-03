To jednak nie pora roku jest kluczowa, a raczej pogoda, która panuje. Jeśli po oczyszczeniu trawnika z liści, kamieni oraz zanieczyszczeń pozostałych po zimie, pokazały się na jego powierzchni gołe placki ziemi, to znak, że dosiewkę warto wykonać już niedługo. Należy jednak zaczekać, aż gleba odmarznie, śnieg stopnieje, a trawnik przeschnie. Z tego powodu to właśnie w kwietniu warto zabrać się za dosiewkę.

Dosiewanie trawy na nowym trawniku jest zabiegiem prostszym i w zasadzie wymaga od nas jedynie dwóch kluczowych kroków, dzięki którym przygotujemy podłoże. Pierwszym jest oczyszczenie murawy z wszelkich zanieczyszczeń, chwastów czy mchu. W przypadku młodych trawników ziemia nie powinna być zbyt zbita, przez co w wielu przypadkach nie będzie konieczne przeprowadzenie aeracji czy wertykulacji. Warto jednak wzbogacić trawnik w składniki mineralne, aby nowe nasiona miały odpowiednie warunki do rozwoju. Najlepiej nadają się do tego specjalne nawozy przeznaczone do trawników. Po tym zabiegu pozostaje równomierne wysianie nasion, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Gęstość zależna jest od rodzaju trawy, jaki wybieramy do ogrodu.