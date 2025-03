Lawenda - jeśli dbamy o jej odpowiednią pielęgnację - zazwyczaj kwitnie dwa razy w roku . Pierwszy raz zakwita od maja do połowy lipca, a później wczesną jesienią. Jej kwiaty mogą się utrzymywać nawet do października. Aby roślinę bujnie obsypały kwiaty, warto pamiętać o prostym zabiegu. Chodzi o przycinanie lawendy, które dobrze jest wykonać pod koniec marca.

Pierwszy termin przycinania lawendy zbliża się wielkimi krokami. Idealnym momentem jest wczesna wiosna, a konkretnie koniec marca - początek kwietnia. Zabieg jest ważny, ponieważ pozwala zachować lawendzie odpowiedni pokrój. Ważne, by w trakcie cięcia usunąć wszystkie uszkodzone pędy.

Kolejne terminy to lato (lipiec- wrzesień) i początek jesieni (połowa września).

Jak przycinać lawendę po zimie? W trakcie wiosennego cięcia należy przyciąć młode i niezdrewniałe pędy rośliny. Najlepiej skrócić je o połowę długości. Należy uważać, by nie uszkodzić zdrewniałych już części gałązek. W trakcie cięcia lawendę dobrze jest formować w kształt kuli. Dzięki temu krzew będzie miał dostęp do powietrza z każdej strony, a wszystkie pędy będą odpowiednio oświetlone. Wiosenne cięcie pozwala zapobiegać też "łysieniu" krzewu, czyli pojawiania się tzw. łysych gniazd ze zdrewniałymi i pozbawionymi liści i kwiatów pędami.

Cięcie należy przeprowadzić w ciepły i słoneczny dzień. To ważne z jednego powodu: odpowiednia aura to mniejsze ryzyko wdarcia się w skaleczenie po cięciu infekcji.

Lawenda w Polsce cieszy się dużą popularnością. Na myśl przywodzi oczywiście francuską Prowansję, a do ogrodu wprowadza romantyczny i baśniowy klimat. Roślina zachwyca barwnymi kwiatami i intensywnym zapachem. To właśnie on działa odstraszająco na komary i kleszcze, a przyciąga pszczoły i motyle. Jak widać, o lawendę warto dbać nie tylko z powodów estetycznych.