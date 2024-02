Spis treści: 01 Właściwości surowego imbiru

02 Jak kupować imbir?

03 Jak przechowywać imbir, by długo zachował świeżość?

04 Jak długo można przechowywać imbir w lodówce?

Właściwości surowego imbiru

Czym różni się świeży korzeń imbiru od sproszkowanej wersji przyprawy? Jest bardziej zdecydowany w smaku. Nuty pikantne są wyraziste, więc znakomicie podkreśla smak dań mięsnych, zwłaszcza inspirowanych kulinariami azjatyckimi. Na tym nie kończy się jego zastosowanie kulinarne, bowiem niewielki dodatek przyprawy doskonale sprawdza się nawet w kompozycjach deserowych.

Często wykorzystuje się imbir na przeziębienie jako naturalny środek przeciwzapalny. Skutecznie rozgrzewa, więc znajduje zastosowanie w zimowych herbatach i naparach. Zwraca się również uwagę na pozytywny wpływ na podkręcenie przemiany materii, co ważne dla osób stosujących dietę redukcyjną.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zimą czarna herbata idealnie komponuje się z imbirem, kardamonem i czarnym pieprzem. Rozgrzewa i podnosi odporność organizmu Newseria Lifestyle

Sprawdź: Jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków i antyoksydantów. Jakie właściwości ma olejek z oregano?

Jak kupować imbir?

Czujność podczas zakupów to kwestia, jaką należy poruszyć, zanim dowiemy się, jak przechowywać kłącze imbiru. Jeśli dokonamy kiepskiego wyboru, nawet najsprytniejsze triki kulinarne nie pomogą nam w zachowaniu jego świeżości przez wiele dni czy tygodni.

Zatem, jak rozpoznać świeży imbir na sklepowej półce? Staraj się celować w dość ciężkie i twarde sztuki. Powinny charakteryzować się jasnobrązową skórką. Jeśli dostępne w sklepie kłącza są pomarszczone i wydają się suche — czasy świetności mają już dawno za sobą. Jeśli chcesz ułatwić sobie obieranie i krojenie imbiru, wybieraj kawałki pozbawione zbyt wielu odgałęzień.

Zdjęcie Obieraj tylko taki fragment kłącza, jaki jest ci potrzebny / 123RF/PICSEL

Zobacz: Ulga dla przeciążonej trzustki. Pij codziennie, by ją zregenerować

Jak przechowywać imbir, by długo zachował świeżość?

Idealne kłącze jest już na kuchennym blacie, zdążyłeś nawet użyć go do potraw lub napojów. Co dalej? Jak przechowywać imbir w domu, aby nie tracić jego właściwości? Przede wszystkim nie przepada za światłem, więc trzeba znaleźć dla niego zacienione, a jednocześnie chłodne miejsce. Schowanie imbiru do lodówki jest najbardziej trafionym pomysłem.

Trzeba go jednak odpowiednio przygotować. Kłącze owiń ręcznikiem papierowym, pamiętając, że będzie wymagał wymiany raz na dwa dni. Całość umieść w zamykanym pojemniku do przechowywania żywności lub w woreczku strunowym. Dzięki temu ani wilgoć, ani zapachy innych produktów obecnych w chłodziarce nie przenikną do imbiru.

Jak długo można przechowywać imbir w lodówce?

Co prawda nie jest rekordzistą w kwestii długości przydatności do spożycia, ale przedstawiony przez nas patent pozwoli zachować świeżość imbiru przez trzy tygodnie. Tyle czasu powinno wystarczyć, by niewielkimi porcjami spożytkować kłącze w całości. Tym bardziej że pomysłów na zastosowanie imbiru nie brakuje.

Polecamy:

Czy można zamrozić ugotowany makaron? Sposób na mrożenie i rozmrażanie makaronu

Pożegnaj nieprzyjemny zapach w kuchni. Tam kryją się nieprzyjemne zabrudzenia