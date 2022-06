Spis treści: 01 Nornica - jak ją rozpoznać?

02 Nornice i ich ślady

03 Szkody wyrządzane przez nornice

04 Sposoby na pozbycie się nornic

05 Opryski z kawy jako walka z nornicami

Choć wyglądają niepozornie, a zdaniem niektórych wręcz uroczo, potrafią wyrządzić ogromne szkody nawet w najbardziej zadbanym ogrodzie. Mowa o nornicach, czyli małych gryzoniach, które upodobały sobie liście, nasiona, owoce i korzenie roślin, które rosną w naszych ogrodach.

Nornica - jak ją rozpoznać?

Walkę z nornicami należy rozpocząć od ich właściwego rozpoznania. Ten mały gryzoń przypomina nieco mysz, jest jednak rudo-brązowy, stąd skądinąd jego nazwa: nornica ruda. Osiąga ona około 10 cm długości, a jej waga to niewiele więcej niż 20 g. Choć jest maleńka, w ogrodzie potrafi wyrządzić ogromne szkody. Ma duże, czarne, koralikowate oczy i typowe dla gryzoni uszy. Co jest jej największą bronią? Są to oczywiście ostre, wąskie zęby, którymi bez wysiłku przegryza nawet twarde korzenie.

Zdjęcie Nornica może wyrządzić duże szkody w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Nornice i ich ślady

Jak zidentyfikować obecność nornic w ogrodzie? Tu zaczyna się problem, bowiem niekiedy nawet bardziej doświadczeni ogrodnicy mają problem z rozróżnieniem tego, czy ich ogród został odwiedzony przez nornice, czy przez krety. Oba te gryzonie zaczynają tworzenie szkód od podgryzania roślin od dołu, w efekcie czego te szybko więdną i marnieją. Na trawniku często widać ślady po tunelach, jednak jak odróżnić, które zwierzę je wykopało? Krety wyrządzają znacznie większe szkody za sprawą swoich kopców, które widać gołym okiem na trawniku. Nornice natomiast ich nie usypują - drążą za to korytarze o około pięciocentymetrowej średnicy. Ich wejścia usytuowane są na powierzchni w postaci niewielkich dziur znajdujących w małych odległościach od siebie. To właśnie wejścia do korytarzy podziemnych świadczą o tym, że twój ogród nawiedziły nornice. Warto wspomnieć również o tym, że nornice często korzystają z tuneli, które wcześniej wykopały krety.

Szkody wyrządzane przez nornice

Warto wspomnieć, z jakim zagrożeniem mierzy się ogrodnik, który rozpoznał na swoim terenie obecność nornic. Do największych szkód wyrządzanych przez te zwierzęta można zaliczyć:

drążenie korytarzy o średnicy ok. 5 cm, znajdujących się około 10-15 cm pod ziemią,

podgryzanie i naruszanie systemów korzeniowych i cebulek roślin,

żywienie się nasionami owoców i warzyw,

obgryzanie kory drzew,

uszkadzanie zielonych części roślin

Sposoby na pozbycie się nornic

W walce z nornicami należy wyróżnić dwa typy sposobów na ich przepędzanie z ogrodu: naturalne i chemiczne.

Wśród naturalnych sposobów warto zwrócić przede wszystkim na zapachy, które odstraszają nornice. By posłużyć się nimi, należy zasadzić rośliny, które wydzielają woń drażniącą te gryzonie. Są to m.in.

czosnek

czarny bez - ususzony i wciśnięty w ziemię

wilczomlecz

porzeczka

mięta

Można również sięgnąć po gotowy, naturalny środek na krety i nornice, który zawiera olejki eteryczne. Co ciekawe, nie tylko zapachy, ale sposoby akustyczne również mogą nam pomóc w przepędzeniu nornic z naszego ogrodu - zwierzęta te są bowiem wrażliwe na wszelkiego rodzaju hałasy. Wystarczy umieścić butelki i puszki na patykach. W trakcie podmuchu wiatru, obijając się o paliki, będą wydawać specyficzne odgłosy, które odstraszą szkodliwe gryzonie.

Gdy okaże się, że naturalne sposoby nie zdadzą egzaminu, wówczas można sięgnąć po chemiczne środki dedykowane tym zwierzętom. Należą do nich m.in. świece dymne na nornice, które wydzielają olej rycynowy.

Opryski z kawy jako walka z nornicami

Zdjęcie Nie tylko nawóz - kawa świetnie sprawdzi się również w formie oprysków na rośliny zagrożone przez nornice / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że kawa może pomóc nam nie tylko rozbudzić się o poranku, ale również zniechęcić nornice do odwiedzin w naszym ogrodzie. Nie lubią one bowiem jej charakterystycznego, gorzkawego zapachu i smaku. Taki kawowy oprysk przygotowujemy z letniego naparu kawowego, mieszając go z wodą w stosunku 1:4. Tak przygotowaną mieszankę przelewany do spryskiwacza i opryskujemy nią liście roślin, które chcemy uchronić przed nornicami. Nie tylko odżywi ona nasze kwiaty, ale dodatkowo skutecznie odstraszy również ślimaki przed inwazją.

