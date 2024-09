Eksperci radzą, aby jesień rozpocząć od delikatnego złuszczania naskórka. Lato często zostawia skórę zmęczoną słońcem, co może prowadzić do nierówności i przebarwień. Kosmetyczka Renée Rouleau, opiekunka cery takich gwiazd jak Demi Lovato, radzi, by regularnie (dwa razy w tygodniu) sięgać po peelingi z kwasami AHA. Pomagają one odnowić skórę, wygładzając ją i przygotowując na przyjęcie bardziej odżywczych produktów. Dodatkowo, zabieg złuszczania sprawia, że skóra lepiej wchłania kremy nawilżające, co jest kluczowe w okresie, kiedy powietrze staje się bardziej suche.