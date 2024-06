Na czym polega paryski styl?

Luźny, a jednocześnie elegancki wygląd, rozwiane włosy, promienna cera i delikatny makijaż. Wszystko to sprawia, że Paryżanki każdego dnia wyglądają, jakby właśnie zmierzały na ważny modowy event. Nic więc dziwnego, że kobiety na całym świecie chcą wyglądać tak jak one. I chociaż większość Francuzek rodzi się z naturalnym wyczuciem stylu, to ich piękna cera jest zasługą świadomej pielęgnacji, której uczą się, będąc jeszcze nastolatkami.

Ich codzienny rytuał pielęgnacyjny w połączeniu z dietą i stylem życia sprawia, że wyglądają one znacznie młodziej niż ich równolatki z innych krajów. Czego więc powinnyśmy uczyć się od paryżanek, aby przez długi czas cieszyć się piękną, zdrową i młodo wyglądającą cerą?

Dieta, sen, nawodnienie

Pamiętają też o piciu dużych ilości wody, której smak wzbogacają listkami mięty oraz plasterkami cytryny i ogórka. Pragnienie gaszą również świeżo wyciskanymi sokami warzywnymi, które są prawdziwą bombą witaminową.

Francuzki są również fankami nawilżaczy powietrza, które znajdują się w większości domów. To one pomagają zapobiegać przesuszeniu cery, szczególnie podczas zimowych miesięcy, kiedy to narażona jest ona na działanie takich czynników zewnętrznych jak mróz czy wiatr.

I chociaż Paryż słynie z bujnego życia nocnego, jego mieszkanki wiedzą, że mało co tak negatywnie wpływa na stan naszej cery, jak brak snu. Starają się więc spać minimum siedem godzin na dobę, aby uniknąć przedwczesnego starzenia się skóry.

Demakijaż i oczyszczanie

Jednym z najważniejszych elementów rutyny pielęgnacyjnej Francuzek jest demakijaż. Niedokładne usunięcie nagromadzonych na skórze w ciągu dnia zanieczyszczeń, lub co gorsza - chodzenie spać w makijażu prowadzi do zatkania porów i pojawienia się na twarzy wyprysków oraz innych niedoskonałości.

Do demakijażu paryżanki używają płynu micelarnego, a następnie myją twarz pianką lub żelem o delikatnym składzie. Kolejnym krokiem jest tonizacja, którą wykonują przy pomocy hydrolatu różanego lub lawendowego oraz nałożenie serum odpowiednio dobranego do typu cery.

Nawilżanie skóry

Drugim punktem, który obowiązkowo musi znaleźć się w pielęgnacji skóry Francuzek jest nawilżanie. Mieszkanki Paryża kochają kremy nawilżające, bowiem to właśnie odpowiednie nawilżenie sprawia, że nasza skóra jest zdrowa, promienna i wolniej się starzeje.

Najczęściej wybieranymi przez paryżanki kremami są te zawierające w swoim składzie kwas hialuronowy, kolagen, algi morskie, wyciąg z aloesu oraz witaminę E i C. Co ciekawe, w poszukiwaniu wysokiej jakości kosmetyków, Francuzki często udają się do apteki. To właśnie kosmetyki apteczne - dermokosmetyki, zawierające większe ilości składników aktywnych są bardziej cenione niż marki typowo drogeryjne.

Złuszczanie i odżywienie

Codzienną, systematyczną pielęgnację Francuzki uzupełniają o regularne złuszczanie i odżywienie skóry. Usuwanie martwego naskórka za pomocą peelingów sprawia, że cera jest gładka i delikatna oraz lepiej przyjmuje składniki zawarte w maseczkach, które najczęściej stosowane są właśnie po złuszczaniu. Szczególnie popularne są te na bazie naturalnych, francuskich glinek.

Francuzki nie zapominają także, aby dbać o skórę pod oczami. Kremy przeznaczone do stosowania na ten wyjątkowo delikatny obszar na naszej twarzy, zaczynają używać już w wieku dwudziestu lat. Wiedzą bowiem, że cienka i wrażliwa skóra pod oczami jest jednym z pierwszych miejsc w jakim pojawiają się zmarszczki.

Ochrona przeciwsłoneczna

Jeśli zapytasz Francuzkę bez jakiego kosmetyku nie wyobraża sobie wyjścia z domu to z całą pewnością odpowie, że jest to krem z filtrem SPF. Ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle ważna, nawet w pochmurne dni. To właśnie szkodliwe promienie UV przyczyniają się do rozkładu włókien kolagenowych, przyspieszają procesy starzenia i powodują powstawanie nieestetycznych, trudnych do usunięcia przebarwień. Francuzki nie tylko traktują krem z filtrem jako podstawę swojej pielęgnacji, ale i unikają wielogodzinnego wylegiwania się na słońcu. Latem, szczególnie na południu Francji, kapelusze z szerokim rondem i duże okulary są nie tylko elementem stylizacji, ale i jednym ze sposobów na ochronę przed słońcem.

Z makijażem i bez

Spacerując ulicami Paryża często można zauważyć, że jego mieszkanki na co dzień rezygnują z makijażu. Przed wyjściem z domu obowiązkowo nakładają jedynie krem z filtrem i pomadkę ochronną na usta, a taki naturalny look idealnie pasuje do ich swobodnych stylizacji. W makijażu Francuzki kierują się zasadą “mniej znaczy więcej" i nawet na większe wyjścia stawiają na lekki makeup, który ma jedynie podkreślić ich urodę. Paryżanki nie stosują ciężkich, kryjących podkładów i korektorów. W ich makijazu nie znajdziemy również mocnego konturowania, sztucznych rzęs czy połyskujących cieni. Wszystko ma wyglądać jak najbardziej naturalnie.

Czym charakteryzuje się klasyczny, francuski makijaż?

Rozświetloną, zdrowo wyglądającą cerą, którą Francuzki uzyskują za pomocą kremów BB i podkładów o lekkim kryciu.

Róż zamiast wyraźnego, ciężkiego konturowania.

Policzki i skronie muśnięte rozświetlaczem który sprawia, że skóra wygląda na zdrową i wypoczętą.

Kreska na powiece wykonana precyzyjnym eyelinerem lub wręcz przeciwnie - zrobiona za pomocą kredki i lekko roztarta.

Rzęsy delikatnie podkreślone tuszem.

Na ustach ochronna pomadka lub czerwona szminka.

