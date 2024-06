Dlaczego pelargonie nie kwitną?

Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego pelargonie nie kwitną, zwróć na początku uwagę na niewłaściwe warunki świetlne. Te zachwycające kwiaty potrzebują dużo światła słonecznego, aby obficie kwitnąć, a idealnym miejscem dla nich jest stanowisko słoneczne, gdzie mają dostęp do minimum 6 godzin bezpośredniego światła dziennie. Kiedy pelargonie znajdują się w zacienionych miejscach, ich kwitnienie może być ograniczone. Dlaczego pelargonie nie kwitną? Znaczenie ma również ilość wody, która może być zbyt duża lub zbyt mała. Te rośliny lubią umiarkowaną jej ilość i dobrze zdrenowane podłoże. Przelanie rośliny może prowadzić do gnicia korzeni, z kolei zbyt mało wody może powodować, że rośliny będą więdły i traciły energię potrzebną do produkcji kwiatów.

Dlaczego pelargonie nie kwitną? Kolejnych przyczyn należy szukać w niewłaściwym nawożeniu. Rośliny te potrzebują regularnego zastrzyku składników odżywczych, aby zachować zdrowie i energię do kwitnienia. Najczęstszym błędem jest wybieranie nawozów z nadmierną ilością azotu. Ten może sprzyjać bujnemu wzrostowi liści kosztem kwiatów, dlatego warto wybierać nawozy z wyższą zawartością fosforu, który wspiera kwitnienie. Pelargonie nie kwitną przez przesadzanie i stres. Co zrozumiałe, po przesadzeniu rośliny potrzebują czasu, aby przystosować się do nowego środowiska i zregenerować system korzeniowy. Taka aklimatyzacja powinna trwać kilka tygodni. Stres spowodowany chorobami, szkodnikami czy nagłymi zmianami warunków środowiskowych może również wpływać na zdolność pelargonii do produkcji kwiatów.

Błędy przy przycinaniu kwiatów również mogą sprawić, że pelargonie nie zakwitną. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów i uszkodzonych liści pomaga roślinie skupić energię na produkcji nowych pąków. Jednak nadmierne przycinanie, zwłaszcza w niewłaściwym czasie, może zahamować kwitnienie. Najlepiej przycinać pelargonie wiosną, aby pobudzić je do wzrostu i kwitnienia. Dlaczego pelargonie nie kwitną? Warto również wspomnieć o zimowym odpoczynku. Wymagają tego w zwłaszcza w klimacie o chłodniejszych zimach. Wtedy kwitnienie pelargonii jest ograniczone.

Czy da się uratować pelargonie?

Wymienione wyżej błędy w uprawie sprawiają, że czasami pelargonie mogą napotkać problemy zdrowotne, które powodują, że tracą swój urok. Czy da się uratować pelargonie, które wydają się w złym stanie? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Istnieje kilka sposobów, aby przywrócić zdrowie i piękno tych roślin. Jak uratować pelargonie? Jak to zwykle bywa, rozwiązanie kryje się w źródle problemu. Jeżeli doszło do przelania pelargonii, trzeba działać szybko. Jeśli zauważysz, że liście rośliny zaczynają żółknąć i opadać, a ziemia jest stale mokra, najprawdopodobniej masz do czynienia z przelaniem. Aby uratować pelargonie:

wyjmij roślinę z doniczki i delikatnie usuń nadmiar ziemi z korzeni;

sprawdź korzenie - jeśli są czarne i miękkie, usuń je przy pomocy ostrych nożyczek;

pozwól roślinie przeschnąć przez kilka godzin;

przesadź pelargonię do nowej, dobrze zdrenowanej ziemi i doniczki z otworami odpływowymi.

Pamiętaj, aby podlewać roślinę umiarkowanie, czekając, aż górna warstwa ziemi przeschnie przed kolejnym podlewaniem. Natomiast kiedy rośliny są bladozielone, rosną wydłużone i nie kwitną, prawdopodobnie pelargonie mają za mało światła. Trzeba je przenieść w słoneczne stoisko. Jeśli uprawiasz pelargonie w domu, umieść je przy południowym lub zachodnim oknie, aby zapewnić im odpowiednią ilość światła. Jak uratować pelargonie? Jeżeli zauważysz, że te zaatakowały mszyce, przędziorki, mączliki czy wciornastki, trzeba sięgnąć po mocne substancje je zwalczające. Możesz użyć naturalnych środków, takich jak roztwór mydła potasowego, olej neem czy wyciąg z czosnku. Ostatecznie można sięgnąć po chemiczne insektycydy dostępne w sklepach ogrodniczych.

Pelargonie są stosunkowo łatwe w uprawie, ale jak każda roślina, mogą napotkać problemy. Na szczęście większość z tych problemów można skutecznie rozwiązać, jeśli zostaną odpowiednio wcześnie zidentyfikowane 123RF/PICSEL

Pelargonie mogą być atakowane przez choroby grzybowe. Często rozwijają się w warunkach nadmiernej wilgotności i braku odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Jeśli zauważysz białe naloty na liściach, brązowe lub czarne plamy, kluczowe jest podjęcie szybkich działań. Jak uratować pelargonie zaatakowane grzybem? Na początek usuń i zniszcz zainfekowane części rośliny, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Następnie zastosuj środki grzybobójcze jak fungicydy zgodnie z instrukcjami producenta. Aby nie prowokować grzybów do kolejnego ataku na pelargonię, zapewnij roślinom odpowiednią cyrkulację powietrza, unikając także zbyt gęstego sadzenia. Ogranicz podlewanie i starają się unikać moczenia liści.

Czasami, aby uratować pelargonie, wystarczy przesadzenie rośliny. Jeśli zauważysz, że korzenie wychodzą przez otwory odpływowe lub roślina przestała rosnąć, warto podjąć trudu rozdzielenia kwiatów. Do tego należy wykorzystać świeżą i dobrze zdrenowaną ziemię. Jeżeli pelargonia nie kwitnie przez niewłaściwe nawożenie, trzeba je zrównoważyć. Nie należy przesadzać z ilością ani fosforu, ani azotu. Nawożenie najlepiej rozpocząć na początku lub w połowie czerwca.

Nawóz do pelargonii - jaki będzie idealny?

Idealny nawóz do pelargonii to ten, który zawiera optymalne proporcje składników pokarmowych, zwłaszcza trzech najważniejszych: azotu, fosforu i potasu. Pierwszy z nich odpowiada za wzrost liści i pędów. Fosfor wspiera rozwój korzeni i kwitnienie. Potas natomiast wzmacnia ogólną odporność rośliny, poprawia jakość kwiatów i odporność na choroby. Oprócz tego nawóz do pelargonii powinien być wzbogacony o mikroelementy, takie jak żelazo, mangan, bor, cynk, miedź i molibden, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów metabolicznych rośliny.

Nawóz do pelargonii powinien także mieć zrównoważony stosunek składników. W praktyce oznacza to, że stosunek azotu, fosforu i potasu powinien wynosić np. 10-10-10. Tak jest zazwyczaj, natomiast kiedy pelargonie nie kwitną, należy sięgać po nawozy z wyższą zawartością fosforu. Wtedy stosunek składników powinien wynosić na przykład 10-20-10. Nawóz do pelargonii powinien być również wybierany na podstawie warunków uprawy. Jeżeli uprawiasz pelargonie w doniczkach, warto sięgnąć po nawozy płynne lub długodziałające, które zapewnią równomierne dostarczanie składników odżywczych. W przypadku uprawy w gruncie nawozy granulowane i organiczne będą odpowiednie.

Trik z zimniakiem - jak przygotować nawóz do pelargonii?

Nawóz do pelargonii można wykonać w domu z użyciem ziemniaka. Dzięki temu można zaoszczędzić sporą kwotę na gotowych, sklepowych preparatach. Jak zrobić naturalny nawóz do pelargonii z ziemniaka? Ten przygotujesz, łącząc ze sobą jedynie dwa składniki - wodę oraz ziemniaka. Przygotowanie mikstury jest banalne. Umytego ziemniaka (ale nie obranego) należy wrzucić do głębokiego naczynia i zalać litrem wody. Całość trzeba jeszcze zblendować na gładką pastę. Tę należy później za pomocą sitka lub gazy dokładnie przecedzić.

Jak stosować nawóz z ziemniakiem do pelargonii? Gotową mieszanką możesz podlewać sadzonki, stosując nawóz raz w miesiącu. Nie należy przesadzać z nawozem z ziemniaka, ponieważ jak każdy nawóz, musi być stosowany z umiarem. Nadmiar składników odżywczych może zaszkodzić pelargonii. Przygotowując miksturę, zadbaj także o to, aby użyta woda nie zawierała soli lub przypraw. Te mogą zaszkodzić pelargoniom.

Nawóz z ziemniaka do pelargonii: jakie daje efekty?

Naturalny nawóz do pelargonii to gwarancja pojawienia się okazałych kwiatów o intensywnym kolorze. Jak wiadomo, bulwa bogata jest w składniki, dzięki którym można uratować pelargonię. Są to magnez, potas, fosfor, wapń i azot. Dlatego też prawidłowo użyty sprawi, że przywrócić pelargonie do życia będzie niezwykle łatwo. Co więcej, taki nawóz do pelargonii poprawia strukturę gleby. To z kolei sprzyja lepszemu rozwojowi korzeni. Nawóz do pelargonii z ziemniaka to jednocześnie ekologiczne rozwiązanie, które pomaga wykorzystać to, co każdy ma w kuchennej szafce.

