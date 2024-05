Choć tworzenie perfum kojarzy może nam się kojarzyć z trudnym, czasochłonnym oraz wymagającym skomplikowanych produktów procesem, wcale tak nie jest. Wystarczy przygotować kilka podstawowych składników, odpowiednie narzędzia i zabrać się do pracy. A największą zaletą jest to, że małym kosztem można stworzyć wyjątkowy zapach, które będzie pasował do naszych osobistych preferencji, a przy okazji będzie utrzymywał się na naszej skórze naprawdę długo.

Podstawy tworzenia perfum

Nuty głowy - utrzymują się maksymalnie do kilkunastu minut, dlatego warto postawić na lekkie kwiatowe lub cytrusowe zapachy. W związku z tym tutaj najlepiej sprawdzą się olejki: cytrynowy, grejpfrutowy, mandarynkowy, miętowy, pomarańczowy czy eukaliptusowy.

Nuty serca - ich trwałość wynosi już do kilku godzin i uznaje się je za zapach właściwy całej kompozycji. W tym wypadku idealnie sprawdzą się takie olejki jak: lawendowy, różany, szałwiowy, tymiankowy czy rozmarynowy.

Nuty bazy - jest to najtrwalszy i najmocniejszy zapach, który pozostaje wyczuwalny po tym, jak olejki eteryczne z głowy i serca już się ulotnią. Dobre olejki do użycia w tej kategorii to: cedrowy, waniliowy, jaśminowy, cynamonowy czy z drzewa sandałowego.

Składniki potrzebne do domowych perfum

Jak samodzielnie zrobić perfumy? Pięć kroków do wyjątkowego zapachu 123RF/PICSEL

Jeśli wybierzesz trzy olejki, których chciałabyś użyć do stworzenia swoich perfum, będziesz potrzebować jeszcze kilku dodatkowych składników. Są to:

2 łyżki oleju nośnikowego (np. z pestek winogron, jojoba, słodkich migdałów, lub kokosowego),

6 łyżek wódki,

2,5 łyżki wody butelkowanej,

30 kropli wybranych olejków eterycznych (9 dla nuty głowy, 15 dla nuty serca i 6 dla nuty bazy)

lejek,

filtr do kawy,

buteleczkę z ciemnego szkła z hermetycznym zamknięciem,

buteleczkę z atomizerem.

Przepis na perfumy z olejków eterycznych

Przepis na wyjątkowy zapach. Bazą są olejki eteryczne 123RF/PICSEL

Wlej olej nośnikowy do buteleczki ze szkła, a następne dodaj wybrane olejki eteryczne. Pamiętaj, że najpierw musisz zachować odpowiednią kolejność i najpierw dodać nuty bazy, potem serca, a na samym końcu głowy. Dolej przygotowany alkohol. Taką miksturę zabezpiecz pokrywką i pozostaw na 48 godzin. Warto wiedzieć, że jeśli robisz perfumy z olejków eterycznych, to im dłużej pozwolisz im się ze sobą mieszać, tym mocniejszy będzie zapach. W związku z tym moc perfum może się kształtować nawet przez 6 tygodni. Po upływie 48 godzin sprawdź zapach na skórze. Jeśli będziesz chciała, aby był mocniejszy, wróć do niego za jakiś czas. Jeśli ci odpowiada, dodaj wodę, a następnie wstrząśnij energicznie butelką przez około minutę. Używając filtra i lejka przelej zapach do buteleczki z atomizerem.

Gotowe! Oto twoje nowe, niepowtarzalne perfumy!

Własne perfumy. Dlaczego warto?

Jest wiele zalet przygotowania domowych perfum. Przede wszystkim dają one możliwość przystosowaniu zapachu oraz jego intensywności do osobistych preferencji, a co za tym idzie - znalezienie tego jedynego, niepowtarzalnego zapachu, który będzie twoją wizytówką.

Robienie perfum w domu może być również świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu i odkrycie swojego nowego hobby, a także pomysłem na to, jak w kreatywny sposób urozmaicić zabawę z dziećmi.

Warto również pamiętać, że perfumy przygotowane samodzielnie z olejków eterycznych są pozbawione składników syntetycznych, które mogą powodować uczelnia i podrażnienia skóry. Dodatkowo domowe zapachy mogą być trwalsze, a przy tym zdecydowanie tańsze niż te dostępne na drogeryjnych półkach.

