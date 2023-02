Pytanie, jak spalić tłuszcz z brzucha , najczęściej zadajemy sobie w trosce o własny wygląd. Poza kwestią estetyczną powinniśmy pamiętać jednak również o tym, że obwód talii i pasa w znacznym stopniu wpływa na naszą kondycję i stan zdrowia.

, najczęściej zadajemy sobie w trosce o własny wygląd. Poza kwestią estetyczną powinniśmy pamiętać jednak również o tym, że obwód talii i pasa w znacznym stopniu wpływa na naszą kondycję i stan zdrowia. Jeżeli jest on zbyt duży, jesteśmy bardziej narażeni na występowanie schorzeń kardiologicznych i innych groźnych chorób. Musimy wiec mieć świadomość, jak walczyć z otłuszczeniem wewnętrznych tak, aby było to maksymalnie skuteczne.

tak, aby było to maksymalnie skuteczne. Wyjaśniamy, jak schudnąć z brzucha, wprowadzając do swojego życia odpowiednią dietę i ćwiczenia. Podpowiadamy również, co pić, aby spalić tłuszcz z brzucha, ponieważ okazuje się, że może mieć to kolosalne znaczenie w procesie redukcji wagi.

Reklama

Jak spalić tłuszcz z brzucha? Trening to podstawa

Ćwiczenia, jak schudnąć z brzucha pomogą nam szybciej zauważyć efekty utraty masy ciała w tym obszarze. Trenerzy w celu szybkiego pozbycia się "wałeczków" w okolicy pasa i talii zalecają szczególnie treningi oparte na:

plankach

scyzorykach

nożycach pionowych

rollowaniu

uginaniu nóg w podporze

planku, czyli tzw. desce

świecy

Zdjęcie Plank wzmocni kręgosłup i mięśnie brzucha. Jednak, aby spalić tłuszcz nie należy unikać również ćwiczeń redukcyjnych

Trening powinien być jednak maksymalnie urozmaicony. Dobrze, aby był oparty zarówno o ćwiczenia cardio, jak i ćwiczenia siłowe, których również nie należy unikać. Spalanie tłuszczu z brzucha będzie szybsze i przyjemniejsze, jeśli zdecydujemy się na aktywności ogólnorozwojowe, tj. bieganie, pływanie czy jazdę na rowerze.

Sprawdź: Efekty odchudzania zobaczysz bardzo szybko. Szokujący trik z jajkami

Co najlepiej spala tłuszcz z brzucha? Dieta ma ogromne znaczenie

Za spalanie tłuszczu z brzucha musimy zabrać się w naszej kuchni. Jeżeli nie wprowadzimy do naszego życia zmiany nawyków żywieniowych, nasz wysiłek związany z ćwiczeniami nic nie da. Zarysujemy wówczas jedynie mięśnie, co przyczyni się oczywiście do poprawy wyglądu i kondycji, ale nasz organizm wciąż będzie otłuszczony.

Zatem, co najlepiej spala tłuszcz z brzucha? Podstawą jest tutaj dieta redukcyjna, która dostarcza nam mniej kalorii, niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Ważne, aby dostarczać organizmowi niezbędnych substancji odżywczych, m.in. podtrzymującego uczucie sytości białka, którego źródłem są: mięso, jajka czy nabiał.

Zdjęcie Dieta oparta o białko może wspomóc proces pozbywania się tłuszczu z brzucha

Dieta, jak schudnąć z brzucha powinna opierać się również na wprowadzeniu do menu produktów takich jak:

duża ilość warzyw

nieprzetworzone jedzenie

lekkostrawne mięso

ciemne pieczywo i inne produkty o niskim indeksie glikemicznym

Warto za to ograniczyć spożywanie fast foodów, produktów z mąki pszennej, smażonego mięsa, boczku czy sera żółtego, a także węglowodanów, ponieważ mogą one stymulować hormony prowadzące do odkładania nadmiernej ilości tłuszczu na brzuchu.

Przeczytaj: Owsianka a odchudzanie. Jak ją jeść tak, by kilogramy leciały w dół?

Co pić, aby spalić tłuszcz z brzucha? Zawsze miej pod ręką szklankę wody

Sposób odżywiania i ćwiczenia są niezwykle ważne w procesie redukcji tkanki tłuszczowej. Nie możemy jednak zapominać również o wysypianiu się i spożywaniu odpowiedniej ilości płynów. Zgodnie z zaleceniami dietetyków powinniśmy wypijać dziennie minimum 11 szklanek wody w przypadku kobiet i około 15 i pół filiżanki w przypadku mężczyzn.

Zdjęcie Picie zbyt małej ilości wody to częsty błąd podczas walki o wymarzoną sylwetkę / 123RF/PICSEL

Jeżeli nie jesteśmy fanami czystej wody, możemy sięgać również po inne niesłodzone napoje, np. napary i herbaty ziołowe. Przewagę zawsze powinna mieć jednak woda, która nie tylko gasi nasze pragnienie, ale przyczynia się także do utraty zbędnych kilogramów.

Woda nie zawiera bowiem żadnych kalorii,

Stymuluje metabolizm naszego organizmu,

Przeciwdziała wzdęciom i zaparciom,

Sprawia, że jesteśmy nasyceni i zjadamy mniej

Pomaga zmniejszyć ogólne spożycie kalorii, (jeśli zastępujemy nią słodkie napoje, słodzoną herbatę czy kawę z mlekiem)

Ponadto, autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Frontiers in Nutrition" w 2016 roku uważają, że nasz organizm potrzebuje wody również do samego spalania tłuszczu. Wszystko dlatego, że zwiększenie jej spożycia przyczynia się do wzrostu lipolizy, a więc przyspieszenia procesu, w którym organizm redukuje tłuszcz w celu uzyskania energii.

Czytaj również:

Szokujący trend. Biorą zastrzyki na odchudzanie, cierpi trzustka i oczy

Zobacz także: