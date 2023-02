Dlaczego warto jeść owsiankę?

Zdrowie Efekty odchudzania zobaczysz bardzo szybko. Rewelacyjny sposób z jajkami O tym, że owsianka posiada prozdrowotne właściwości, wiadomo nie od dziś. Swego czasu mało kto po nią sięgał. Dla wielu kojarzyła się z mdłym śniadaniem, które swoim wyglądem nie zachęcało do jedzenia. Wraz z pojawieniem się mody na zdrowe i świadomie odżywanie owsianka wróciła do łask, ale pod zupełnie inną postacią. W sieci można znaleźć mnóstwo przepisów na owsianki wzbogacone o dodatki, które nie tylko pozytywnie wpływają na organizm, ale także podkręcają walory smakowe i sprawiają, że owsianka zyskuje coraz większe grono zwolenników.

Owies jest bogaty m.in. w błonnik, przeciwutleniacze, fitosterole oraz kwasy polifenolowe. Spożywając owsiankę, dostarczamy organizmowi nie tylko białko, ale także witaminę B1, B5 i B6 oraz magnez, żelazo, cynk i fosfor.

Poza tym zaleca się spożywanie produktów owsianych ze względu na ich działanie, które pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Włączenie do swojej diety owsianki może m.in.:

obniżać poziom "złego" cholesterolu

pomagać utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi

regulować ciśnienie krwi

wspierać redukcję masy ciała

pozostawiać uczucie sytości na dłużej

pozytywnie wpływać na pracę jelit

Zdjęcie Płatki owsiane są bogate m.in. w błonnik / Arina Krasnikova / pexels.com

Jakie dodatki do owsianki?

Owsianka jest polecana osobom, które chcą się pozbyć zbędnych kilogramów. Ważną rolę odgrywa tutaj m.in. wysoka zawartość błonnika. To dzięki niemu znika chęć na podjadanie między posiłkami, a nasycenie pozostaje na dłużej. Poza tym stanowi ona prosty w przygotowaniu posiłek, który dodaje energii oraz dostarcza niezbędnych składników odżywczych. Warto również wspomnieć, że płatki owsiane są niskokaloryczne. W 100 g jest mniej więcej 360 kalorii, a dość często do przygotowania owsianki potrzeba jedynie połowę tej porcji.

Owsianka jest do tego niezwykle tania. Płatki owsiane to koszt mniej więcej pięciu złotych, a standardowe opakowanie może wystarczyć na kilka posiłków. Dodatkowym kosztem są składniki, którymi chcemy ją wzbogacić. W tym przypadku trzeba jednak uważać, by nie zwiększać znacząco kaloryczności owsianki. Warto więc sięgać m.in. po:

bogate w witaminy i antyoksydanty świeże owoce

zawierające zdrowe tłuszcze nasiona chia, siemię lniane oraz orzechy

przyspieszający metabolizm cynamon

bogaty w białko skyr

Owsiankę poleca się najczęściej na śniadanie, a w ostatnim czasie furorę robi nocna wersja. Opiera się ona na przygotowaniu posiłku wieczorem i wstawieniu wymieszanych składników do lodówki. Rano taka owsianka jest od razu gotowa do spożycia. Najprostsza wersja opiera się na wymieszaniu płatków owsianych z mlekiem i nasionami chia. Na następny dzień wystarczy wzbogacić ją zdrowymi dodatkami i gotowe.

Zdjęcie O tym, że owsianka posiada prozdrowotne właściwości, wiadomo nie od dziś / 123RF/PICSEL

Jak jeść owsiankę, by stracić na wadze?

Mimo że płatki owsiane zawierają wiele cennych składników, to nie zawsze przygotowana przez nas owsianka jest równie pełnowartościowa. Wszystko to przez wrzucane do niej dodatki. Pierwszym z nich, z którego koniecznie trzeba zrezygnować, jest cukier. Wiele osób sięga po niego ze względu na chęć podkręcenia smaku. W przypadku odchudzania taka owsianka zdecydowanie nie pomoże stracić na wadze. Zamiast tego lepiej sięgnąć po dobrej jakości miód. Z jego ilością również nie należy przesadzać.

Poza tym warto zrezygnować ze słodzonych dżemów, kremów i sosów. Zamiast nich lepiej wybrać owoce, które mamy pod ręką przez cały rok. Sprawdzą się sezonowe truskawki, jagody i borówki, ale równie dobrze owsianka smakuje z jabłkiem lub bananem. Trzeba podkreślić, że grejpfrut, papaja i ananas uchodzą za owoce, które szczególnie wspomagają proces odchudzania.

Zdjęcie Owsianka jest nie tylko zdrowym, ale przede wszystkim pożywnym śniadaniem, które nasyci na długo / Vasilis Karkalas / pexels.com

Jeśli jednak wolimy wybrać suszone owoce zamiast tych świeżych, najpierw należy dokładnie prześwietlić ich skład. Lepiej unikać tych, które na liście składników mają nie tylko cukier, ale także syrop glukozowo-fruktozowy. Niepotrzebne dosładzanie suszonych owoców bez wątpienia niekorzystnie wpływa na masę ciała.

Owsianka sprzyja odchudzaniu, jeśli jest odpowiednio przygotowywana. Mowa tu przede wszystkim o proporcjach dostosowanych do zapotrzebowania organizmu. Zjadanie zbyt dużych ilości owsianki w ciągu dnia, nie pomaga w utrzymaniu deficytu kalorycznego.

