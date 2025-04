W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego obwód nie może być większy niż 65 cm , natomiast gdy mowa o pozostałych gatunkach drzew, to ich obwód nie może przekraczać 50 cm .

Rzecz jasna w każdym przypadku, kiedy mowa jest o przekroczeniu limitów związanych z obwodem pnia , do wycinki drzew lub krzewów potrzebne jest uzyskanie specjalnej zgody i wskazuje na to Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew z własnej działki należy złożyć do urzędu miasta lub gminy. Jeśli nieruchomość, z której chcemy usunąć drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas wniosek powinien trafić do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Warto nadmienić, że gotowy wzór wniosku na wycięcie drzewa można znaleźć w rządowym serwisie biznes.gov.pl.