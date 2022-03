Ziemniaki są jednym z ulubionych dodatków do obiadu wielu Polaków. Nie wyobrażamy sobie bez nich posiłku, najczęściej polewając je masłem lub przygotowując w postaci purée. Jest to idealny dodatek do kotletów, gulaszu czy innych polskich potraw.

Mimo iż ich przygotowanie zdecydowanie nie należy do trudnych, problem pojawia się, jeśli zależy nam na czasie. Łącznie z obraniem, pokrojeniem, ugotowaniem i odcedzeniem cały proces może zająć nawet 40 minut. To bardzo długo, porównując z ryżem, który będzie gotowy już po 15 minutach, czy kaszą gryczaną bądź makaronem, gotowanymi od 8 do 15 minut. Pomocna może okazać się ta sztuczka!

Jak szybko ugotować ziemniaki? Zaoszczędzimy nawet 20 minut!

Gotowanie ziemniaków trwa standardowo od 20 do 30 minut. Dzięki tej sztuczce czas ten można skrócić do 10, a niejednokrotnie nawet do 5 minut. Jak to zrobić? To nic trudnego!

Ziemniaki wystarczy zalać nie zimną, lecz wrzącą, dopiero co zagotowaną w czajniku wodą. Pamiętaj, by gotować je pod przykryciem - to także wpłynie na czas ich przygotowania. Jeśli dodatkowo pokroisz warzywa na drobne kawałki, czas skróci się jeszcze mocniej.

Czy ziemniaki są zdrowe?

Ziemniaki są niekończącym się źródłem kulinarnych przepisów. Są doskonałą bazą do niemal każdej potrawy - od przystawek, przez sałatki, po dania główne. Na tym nie kończą się ich zalety. Oprócz tego, że są niezwykle pożywne, nazywa się je odżywczą potęgą i doskonałym dodatkiem do diety. Co więcej, są bardzo tanie.

Ale czy ziemniaki są zdrowe? Wbrew powszechnie panującej opinii, nie są bezwartościowym dodatkiem do kotletów, którym można tylko zapełnić żołądek. Nie tylko nie są bardzo kaloryczne, ale także zawierają skrobię, witaminę C, potas oraz wapń. Najważniejsze jest jednak to, jak je przyrządzamy i z czym podajemy.

