Jak usunąć plamy z czerwonego wina? Te sposoby są niezawodne!

Najlepszym sposobem na usunięcie świeżych plam z czerwonego wina jest posypanie plamy dużą ilością soli. Musimy działać szybko, dopóki plama jest jeszcze wilgotna. Po pewnym czasie sól wyciągnie z materiału wodę, a także barwnik. Może to się wydawać zaskakujące, ale to naprawdę czyni cuda i działa bardzo skutecznie!

Następnie należy przepłukać czyszczoną tkaninę oraz wyprać w pralce, w normalnym programie.





Jak usunąć plamy z czerwonego wina? Oto inne sposoby

Domowy sposób na plamy z czerwonego wina to także woda gazowana. Wystarczy polać plamę niewielką ilością i pocierać materiał, a plama powinna zniknąć. Na koniec pierzemy materiał.



Sposobem na to, jak usunąć plamy po czerwonym winie jest także... białe wino! Niewielu o tym wie, ale ze względu na skład białego wina, sprawdza się ono w usuwaniu plam z czerwonego. Postępujemy tak, jak w przypadku soli - musimy polać plamę, a następnie, kiedy białe wino upora się z plamą, pierzemy materiał w pralce.





Stare plamy z czerwonego wina - jak usunąć?

Ze starymi plamami po czerwonym winie o wiele trudniej walczyć, ale na szczęście nie jest to niemożliwe. Spróbuj wypłukać materiał w roztworze wody, wody utlenionej i amoniaku. Aby go przygotować, wymieszaj pięć części zimnej wody, cztery części amoniaku i jedną część wody utlenionej. Możesz także wymoczyć go w roztworze spirytusu lub wodzie z mydłem i odrobiną amoniaku.



Jeśli domowe sposoby na plamy z czerwonego wina nie poskutkują, skorzystaj z chemicznego odplamiacza.



