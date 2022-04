Biały obrus - wybiel i wykrochmal

Choć krochmal może kojarzyć się z przestarzałymi sposobami naszych babć, nic nie zapewni obrusom takiej odporności na zagniecenia jak wykrochmalenie. Obrus będzie sztywny oraz odporny na brud, dzięki temu świetnie zaprezentuje się na stole.

Do wykrochmalenia tkanin potrzebujemy:



mąki ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej

dużego słoika

wodę (najlepiej destylowaną, ale może być też przegotowana)

dowolny olejek eteryczny

Do słoika wsypujemy kopiatą łyżkę mąki, którą zalewamy wodą. Zakręcamy dokładnie słoik, a następnie wstrząsamy nim na tyle długo, aby skrobia w pełni się rozpuściła. Do roztworu dodajemy kilka kropel olejku i ponownie mieszamy składniki. Roztwór przelewamy do butelek z rozpylaczem i skrapiamy nim wyprane obrusy. Warstwa krochmalu powinna być cienka. Pozwól jej wsiąknąć, a potem wyprasuj tkaninę.

Biały obrus - jak wywabić tłuste plamy?

Porady Pozbądź się uporczywych plam w prosty sposób. Oto triki, które ułatwią pranie Duże ilości majonezu, żurek, pasty jajeczne - w święta nie trzeba wiele, aby na obrusie pojawiły się tłuste plamy. Jak poradzić sobie z zabrudzeniami? Najlepiej szybko. Pozbywanie się tłustych plam nie jest trudne, jednak najlepsze efekty zapewni nam szybkość reakcji. Plamę warto od razu pokryć płynem do mycia naczyń. Zawarte w nim związki chemiczne natychmiast rozbiją cząsteczki tłuszczu. Płyn rozcieramy delikatnie wilgotną gąbką i pozostawiamy na około godzinę. Później obrus i tak trzeba wyprać w pralce. Jeśli natomiast posiadamy obrus, który został zaplamiony jakiś czas temu i nie próbowaliśmy wcześniej wywabiać z niego tłuszczu, warto sięgnąć po mąkę ziemniaczaną. Musimy zasypać nią zabrudzenie. Daj mące kilka minut na reakcję, potem szczotką z dłuższym włosiem wykonuj koliste ruchy, wcierając proszek w materiał. Tkaninę płuczemy w wodzie i cieszymy się odświeżonym obrusem.

Wybielanie obrusu skorupkami jaj

Wielkanoc to czas, w którym w naszych domach zjada się wiele jaj. Nie każdy wie jednak, że ich skorupki można potem wykorzystać do wybielania tkanin. Zachowaj skorupki, przełóż je do lnianego woreczka, dobrze zawiąż, a potem wsadź do pralki z białymi obrusami. Dobierz odpowiednio możliwie najwyższą temperaturę, która nie zniszczy bielizny stołowej. Po wyjęciu z pralki obrusy będą zachwycały czystością.

Wybielanie obrusu produktami spożywczymi

Zdjęcie Jak przywrócić biel obrusom? Warto wypróbować mleka czy cytryny / 123RF/PICSEL

Mleko, cytryna i niezastąpiona soda oczyszczona pomogą również przy wybielaniu obrusów. Okazuje się, że mleko ma działanie wybielające. Oprócz tego świetnie zmiękcza tkaniny oraz poprawia kondycję delikatnych materiałów. Stosowanie mleka do wybielania jest dziecinnie proste. Plastikową miskę napełniamy krowim mlekiem, przez około pół godziny namaczamy w nim materiał, płuczemy w ciepłej wodzie, a na koniec pierzemy w pralce.

Do wybielenia obrusu cytryną potrzebujemy głównie jej soku. Musimy pokroić owoc na plastry, zalać je dużą ilością wody i zagotować. Tak przygotowana woda cytrynowa świetnie sprawdzi się w walce ze zżółkniętymi tkaninami. Przed praniem białych obrusów warto namoczyć je dokładniej w tak przygotowanym roztworze. Jeśli namoczone tkaniny posiadają plamy, możesz posypać je sodą oczyszczoną. Po 15 minutach wypierz materiał.

Soda oczyszczona to prawdopodobnie najbardziej popularny produkt kuchenny, który pomoże nam uprzątnąć niejedną rzecz w domu. Świetnie sprawdzi się również przy wybielaniu tkanin. Możemy ją stosować zarówno piorąc ręcznie jak i przy pomocy pralki. Pamiętaj, aby odpowiednio zadbać o swoje dłonie. Lepiej nie moczyć ich w sodzie, jeśli jesteś skaleczona lub masz popękaną skórę. Do prania ręcznego najlepiej dodawać nie więcej niż 3 łyżki sody. Ilość proszku dostosuj do liczby pranych rzeczy. Piorąc w pralce, zmieszaj sodę oczyszczoną z proszkiem do prania. Jeśli bęben maszyny jest praktycznie pełny, możesz wsypać nawet pół szklanki sody.

Wybiel obrus wodą utlenioną

Woda utleniona może być stosowana zarówno przy wywabianiu różnego rodzaju plam, jak i podczas wybielania obrusu na święta. W zależności od wielkości prania wyposaż się w jedną lub kilka buteleczek po 50 ml. Zżółkniętą tkaninę namaczamy w misce i dodajemy przynajmniej jedną buteleczkę wody utlenionej. Jeśli czeka nas większe pranie, dwie buteleczki wylej wprost do bębna pralki i nastaw pranie. Olśniewająca biel gwarantowana.

