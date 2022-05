Wysokie temperatury dają się we znaki nie tylko ludziom i zwierzętom, ale również roślinom.

W czasie okresu wegetacyjnego ogród wymaga regularnego podlewania.

W Polsce okres ten wynosi 120 dni. Jeśli chcemy, aby nasz ogród stał się zieloną i pełną kwiatów oazą wypoczynku, rośliny trzeba regularnie podlewać i nawadniać.

Jak pogodzić konieczność oszczędzania wody i podwyżki? To wcale nie takie trudne.

Jak zaoszczędzić na podlewaniu ogrodu?

Zagrożenie suszą i wysokie temperatury sprawiają, że woda staje się coraz cenniejsza

Z jednej strony susza i konieczność oszczędzania wody, z drugiej - podwyżki. Jak to pogodzić? Przedstawiamy najprostsze sposoby na to, jak zaoszczędzić na podlewaniu ogrodu.

Deszczówka - dlaczego warto ją zbierać

Jeśli chcemy, aby nasz ogród cieszył oko, rośliny trzeba regularnie podlewać

Deszczówkę warto magazynować, by ograniczyć rachunki. Woda opadowa doskonale nadaje się do podlewania roślin ogrodowych i doniczkowych. Deszcz podlewa co prawa wszystkie odsłonięte części ogrodu, ale wodę warto zbierać np. z rynien. Dzięki temu będzie mogła zostać wykorzystana w czasie suszy.

Oczywiście możemy zainwestować w specjalny system zbierania deszczówki, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami. O wiele prościej będzie ustawić pod rynną beczkę czy odpowiedni pojemnik i czerpać z niej wodę do podlewania.

Podlewaj ziemię, a nie rośliny

Podczas podlewania ogrodu warto skierować strumień wody bezpośrednio na glebę. Dzięki temu skorzystają na tym korzenie. Nie trzeba podlewać liści i kwiatów, ponieważ roślina tego nie potrzebuje. Gdy podlewamy ziemię, zmniejszamy ryzyko porażenia rośliny groźnymi chorobami.

Ogród warto podlewać wieczorami, bo wtedy gleba jest chłodniejsza i wyparowuje z niej mniej wody. Częste podlewanie ogrodu niewielkimi ilościami nie jest zbyt dobrym pomysłem. O wiele lepsze rozwiązanie dla ogrodu, jak i portfela, to nawadnianie jego powierzchni większymi ilościami wody w dłuższych odstępach czasu. Wtedy woda wsiąka głębiej pod powierzchnię gleby i dociera do korzeni roślin.

Ściółka dobra na wszystko

Kolejny prosty sposób na to, jak zaoszczędzić na podlewaniu ogrodu? Wystarczy rozsypać wokół roślin obfitą warstwę ściółki. Świetnie sprawdzą się tutaj m.in. kora sosnowa, torf czy kompost. Ostatni z wymienionych jest najlepszy, bo znajduje się niemal zawsze pod ręką. Rozłożone roślinne resztki po kilku miesiącach zmienią się w próchnicę. Dżdżownice i glebowe mikroorganizmy przetransportują ją do głębszych warstw, poprawią właściwości gleby i zwiększą zdolność do magazynowania wody.

Podlewanie ogrodu - jak jeszcze można zaoszczędzić

Pomocne w oszczędzaniu mogą być również zraszacze ogrodowe

Co jeśli powyższe triki nie okażą się dla nas wystarczające? Wtedy warto rozważyć montaż zraszaczy ogrodowych - stałych lub wynurzanych. To system składający się z połączonych za pomocą węży pojemników umieszczonych pod trawnikiem lub glebą. Tego typu systemy są zazwyczaj wyposażone w sterowniki nawadniania, elektrozawory i czujniki. Za ich pomocą można nawadniać trawniki o powierzchni już od kilku mkw.

