Samodzielne przygotowywanie dżemów w domu to nie tylko świetny sposób na wykorzystanie sezonowych owoców, ale także okazja do zadbania o zdrowie. Tradycyjne przepisy wymagają dodania dużej ilości białego cukru, co sprawia, że dżemy stają się kaloryczne i niekoniecznie zdrowe. To problem, zwłaszcza dla osób dbających o linię lub zmagających się z problemami zdrowotnymi, jak cukrzyca.



Jednakże, do przygotowania dżemu wcale nie musimy używać cukru. Zamiast tego możemy sięgnąć po zdrowsze alternatywy np. ksylitol, który jest naturalnym słodzikiem.