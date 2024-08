Jakie ulgi po 60. roku życia? Można sporo zaoszczędzić

Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, senior musi osiągnąć wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Legitymacja emeryta-rencisty przysługuje każdej osobie w momencie przejścia na emeryturę lub rentę i wydawana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do jej posiadania uprawnia prawo do otrzymywania:

Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, należy złożyć wniosek do właściwej jednostki ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. O wydanie legitymacji emeryta-rencisty można ubiegać się również w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu, a także jeśli się go zgubi.