Pestka z awokado? Przestaniesz ją wyrzucać

Pestka awokado raczej nie jest obiektem zainteresowania, chyba że ktoś chce zacząć domową uprawę tej rośliny. Okazuje się, że ona jest nie tylko jadalna, ale na dodatek ma sporo cennych wartości odżywczych. Rozpocząć trzeba od błonnika pokarmowego, którego jest tam najwięcej, a jak wiadomo, to właśnie on działa najkorzystniej na kondycję jelit. Nie tylko sprawia, że te narządy pracują na pełnych obrotach, łatwiej jest utrzymać prawidłową wagę, a także korzystnie działa na mikroflorę jelitową, co przekłada się na lepszą odporność.

Sprawdź: Dużo tańsza alternatywa dla łososia. Ta ryba to skarbnica wartości odżywczych

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Chłodnik z awokado Polsat

To nie wszystko, ponieważ w pestce awokado można znaleźć witaminy A oraz E. Obie korzystnie działają na kondycję skóry, dlatego warto je zjadać, aby zachować młody wygląd na dłużej oraz opóźnić procesy starzenia się cery. Ponadto w pestce jest solidny pakiet przeciwutleniaczy. To właśnie one mogą pozbyć się wolnych rodników odpowiedzialnych za występowanie chorób cywilizacyjnych, a także usunąć nadmiar toksyn w organizmie.

Jak jeść pestkę awokado?

Pestkę awokado można jeść na co najmniej trzy sposoby. Pierwszym z nich jest jej namoczenie w ciepłej wodzie na kilkanaście minut w taki sposób, aby zmiękła (trzeba się spieszyć, aby zjeść ją, zanim znów stwardnieje). Inni zaś polecają sporządzić z niej napar, czyli zalać ją wrzątkiem i pozostawić do ostudzenia. W takiej formie jednak będzie miała dość specyficzny i gorzkawy posmak, który nie wszystkim może przypadać do gustu, więc można dodać do mikstury nieco miodu.

Zdjęcie Częściej sięgaj po awokado, które tak jak ryby zawiera dużo kwasów tłuszczowych omega-3 / 123RF/PICSEL

Jednak pestkę z awokado najlepiej zjadać zmieloną. Wystarczy ją ustawić w jasnym miejscu (może to być parapet) na dwa dni, aby ją wysuszyć. Później nie pozostaje nic innego, jak zmielić ją w młynku do kawy albo dobrej jakości blenderze. Wcześniej warto ją rozbić na mniejsze kawałki, co ułatwi jej sproszkowanie.

Polecamy: "Złoto wegan" podbija polską kuchnię. Solidny zastrzyk witamin

Mielona pestka: Oto co z niej zrobić

Udało nam się zmielić pestkę awokado? To teraz można ją dodawać do wielu posiłków! Najlepiej sprawdzi się jako dodatek do śniadań i wzbogaci jogurty, owsianki, koktajle czy muesli. Oczywiście, nie trzeba się ograniczać, bo może być także zagęstnikiem albo ciekawym dodatkiem do zup czy sosów.

Zobacz: Nigdy nie wyrzucaj do kosza. Lista ich zastosowań wręcz się nie kończy