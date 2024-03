Co dają zapałki w doniczkach?

Zdarzało ci się widzieć u babci doniczki najeżone zapałkami? Wygląda to dziwnie, ale ma swój sens. Zapałki to po prostu kawałki drewna z końcówką zapalającą. I właśnie ta końcówka jest tajemnicą naszego triku. Łebki zapałek to siarka wymieszana z innymi minerałami. A siarka decyduje o kondycji naszych kwiatów doniczkowych.