Których owoców nie powinniśmy przechowywać w lodówce?

Arbuz - ten owoc, zwłaszcza latem, smakuje doskonale, gdy jest odpowiednio schłodzony. Pamiętajmy jednak, że jeśli kupiony przez nas arbuz nie jest jeszcze odpowiednio dojrzały, wówczas nie powinien leżakować w lodówce. Lepszym rozwiązaniem będzie przechowywanie arbuza w ciepłym pomieszczeniu, unikając ekspozycji na światło, gdzie spokojnie dojrzeje.

Niektórzy wskazują, że przechowywanie arbuza w lodówce negatywnie wpływa na jego aromat i walory smakowe. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie dojrzałego arbuza tego samego dnia, w którym został on kupiony.

W przypadku cytrusów takich jak m.in. cytryna, limonka, pomarańcza, grejpfrut, niska temperatura w lodówce może przyczyniać się do tego, że owoce zaczną twardnieć, co negatywnie wpłynie na ich konsystencję, a być może również na smak. Cytrusy z powodzeniem możemy przechowywać w temperaturze pokojowej przez kilka dni.

Jabłka i gruszki - tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy takie owoce można przechowywać w lodówce. Z jednej strony zaleca się, aby jabłka i gruszki znajdowały się w chłodnym miejscu z odpowiednią cyrkulacją powietrza. Jednak zbyt długie przechowywanie ich w lodówce zwiększy ryzyko utraty soczystości i aromatu.

Owocem, który powinien być przechowywany poza lodówką, jest bez wątpienia awokado. Owoc, po który sięgamy w sklepie, zazwyczaj wymaga jeszcze kilku dni dojrzewania. Zamknięcie go w lodówce uniemożliwi szybkie dojrzewanie awokado, gdyż kluczowa jest temperatura. Co więcej - jego konsystencja zrobi się wówczas gumowata.

Jeśli mamy do czynienia z dojrzałym awokado, możemy przechowywać go w lodówce przez ok. 3 dni. Niemal identyczną zasadę powinniśmy stosować w przypadku nektarynek, brzoskwiń, moreli, mango, ananasa czy śliwek.

Natomiast dojrzałe truskawki, maliny poziomki, jagody i borówki mogą trafić do lodówki, ale nie powinny być wcześniej myte. Te owoce poddane myciu, mogą bowiem szybciej się psuć w lodówce.

Których warzyw nie powinnyśmy trzymać w lodówce?

Do warzyw, które w niskiej temperaturze zdecydowanie szybciej się psują i tracą odpowiednią konsystencję, zalicza się cukinię i bakłażana. Tej pierwszej należy zapewnić temperaturę optymalną, wynoszącą 8 st. C, natomiast idealną temperaturą dla bakłażana jest 10 st. C.

Zamykając dynię w lodówce, ryzykujemy, że warzywo bardzo szybko zacznie się psuć, a to za sprawą niskiej temperatury i wilgotności. Wobec tego dynię należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, w którym temperatura wynosi powyżej 10 st. C.

Wyjmujesz ogórka z lodówki, a jego konsystencja jest gąbczasta? Niestety niska temperatura w urządzeniu sprawia, że warzywo traci na swoich walorach związanych ze smakiem, aromatem i konsystencją. Odpowiednie miejsce dla ogórków to takie, w którym jest sucho, przewiewnie, a panująca w nim temperatura to ok. 13 st. C. Natomiast latem, gdy żar leje się z nieba i temperatura pokojowa sięga ponad 20 st. C, ogórki powinniśmy schować do lodówki, wybierając tzw. mniejsze zło.

Jeśli nie chcesz, by czosnek i cebula zaczęły szybko gnić, trzymaj je poza lodówką. Najlepszymi warunkami dla tych warzyw są lekko chłodne i przewiewne miejsca.

Do grona warzyw, które nie powinny leżakować w lodówce, zalicza się również pomidory, które - na marginesie - z botanicznego punktu widzenia są owocami. Warunki panujące w takim urządzeniu negatywnie wpływają na smak pomidorów i ich konsystencję, która po pewnym czasie może zrobić się mączysta i nieprzyjemna.

Lodówka to również nieodpowiednie miejsce dla ziemniaków, marchwi i buraków. Te warzywa najlepiej przechowywać w ciemnym miejscu o temperaturze ok. 7-10 st. C. Niska temperatura i wilgoć przyspieszą proces ich gnicia i negatywnie wpłyną na smak oraz konsystencję.

