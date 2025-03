Jak wygląda hiacynt i co to za roślina?

Hiacynty to wieloletnie rośliny cebulowe pochodzące z południowo-zachodniej Azji i rejonów basenu Morza Śródziemnego. Charakteryzują się efektowanymi dzwonkowatymi kwiatami zebranymi w duże grona. Im większa cebula, tym większy będzie kwiat, więc warto zwracać na to uwagę podczas zakupu. Hiacynty osiągają od 20 do 30 cm wysokości i w warunkach domowych kwitną od 2 do 3 tygodni. Warto wiedzieć, że te wyjątkowe kwiaty są symbolem szczerości wobec obdarowywanej nimi osoby. Także z tego względu są idealnym pomysłem na prezent.