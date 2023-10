Spis treści: 01 Jak dbać o storczyki jesienią? Na to zwróć uwagę

02 Hartowanie kwiatów. Zrób to ze storczykami przed nadejściem zimy

03 Jak często podlewać storczyki w okresie zimowym?

04 Czy nawozić storczyki zimą? Częsty błąd w jesiennej uprawie storczyków

Jak dbać o storczyki jesienią? Na to zwróć uwagę

Okres grzewczy jest dla roślin w naszych mieszkaniach sporym wyzwaniem. Ważne, aby nie trzymać ich w pobliżu kaloryferów, gdzie powietrze jest gorące i przesuszone. Tyczy się to szczególnie storczyków. Te bowiem, bardzo wrażliwe na podobne warunki, szybko zmarnieją, a ich uratowanie może okazać się nie lada wyzwaniem. To jednak dopiero początek.

Jesienią należy wyjątkowo dokładnie monitorować temperaturę, która panuje w pomieszczeniu, w jakim znajdują się storczyki. W okresie wegetacji odpowiednią temperaturą dla orchidei jest około 20 - 23 st. C. W tym czasie rośliny powinny bowiem przebyć okres przejściowy, w trakcie którego będziemy je hartować.

Reklama

Hartowanie kwiatów. Zrób to ze storczykami przed nadejściem zimy

Hartowanie storczyków nie jest skomplikowanym procesem. Codziennie wieczorem wystarczy lekko uchylić okno, aby rośliny złapały nieco chłodniejszego powietrza. Podobny zabieg odbije się na ich wyglądzie - w kolejnych tygodniach będą wyglądać zdrowo, wypuszczając nowe pąki i liście.

Należy jednak zachować ostrożność. Uważajmy na przeciągi, które mogą narazić storczyki na osłabienie.

Zobacz również: Takim zabiegiem grubosz nie pogardzi. Będzie rósł jeszcze szybciej

Jak często podlewać storczyki w okresie zimowym?

Miłośnicy storczyków wiedzą, że tych roślin nie warto zbyt gorliwie podlewać. Przyjmuje się, że orchideę należy nawodnić raz w tygodniu w okresie letnim oraz mniej więcej co dwa tygodnie w okresie zimowym. Wiosną i jesienią zabieg ten należy wykonywać co około 10 dni.

Zdjęcie Czy nawozić storczyki zimą? Częsty błąd w jesiennej uprawie storczyków / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Wystarczy kilka plasterków, by skrzydłokwiat odżył. Stosuj raz na dwa tygodnie

Czy nawozić storczyki zimą? Częsty błąd w jesiennej uprawie storczyków

W okresie od kwietnia do sierpnia, kiedy storczyki zawiązują nowe pąki kwiatowe, należy intensywnie je nawozić. W sezonie jesiennym ilość nawozu trzeba jednak zmniejszyć, a zimą - od grudnia do marca - zupełnie z niego zrezygnować.

W okresie zwolnionej lub zatrzymanej wegetacji storczyki nie potrzebują już tak dużej dawki nawozu, jak ma to miejsce wiosną i latem. Nadmiar środków odżywczych zacznie wówczas odkładać się w ich korzeniach, co nie będzie korzystne dla wzrostu rośliny. Przed nadejściem zimy z doniczki warto więc usunąć wszelkie nawozy. Kiedy roślina odpłaci się bujnymi kwiatami, wtedy sobie za to podziękujemy.

Zobacz również: Im szybciej, tym lepiej. Chryzantemy będą wyglądały jak z obrazka