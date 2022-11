Grudnik występuje w literaturze i języku powszechnym pod wieloma nazwami: Szlumbergera, zygokaktus, raczek, epifillum zimowe oraz kaktus listopadowy, bożonarodzeniowy bądź kaktus Bożego Narodzenia. Nie jest to gatunek, a rodzaj obejmujący sześć gatunków.

Co więcej, wbrew jednej ze zwyczajowych nazw, nie jest kaktusem. Pochodzący z Ameryki Południowej, a konkretnie z Brazylii grudnik to epifit, czyli roślina rosnąca w naturalnych warunkach na innej roślinie, choć nie będąca pasożytem.

Dlaczego grudnik nie chce kwitnąć?

Szlumbergera zazwyczaj nie powinna sprawiać problemów w uprawie, choć czasem nie chce kwitnąć, przez co nie daje nam tego, co w niej najważniejsze, czyli pięknych kwiatów. Powodów może być kilka. Należy pamiętać bowiem, że grudnik to roślina pochodząca z innego klimatu i tak też należy ją traktować, aby miała odpowiednie warunki do rozwoju.

Grudnik nie kwitnie: dlaczego? Co zrobić, żeby grudnik zakwitł?

Światło: Grudnik to roślina dnia krótkiego, co oznacza, że potrzebuje krótkiego czasu naświetlania w ciągu dnia i długiego okresu bez światła. Z drugiej strony jednak nie może mieć za mało światła słonecznego. Optymalnie więc dać kaktusowi bożonarodzeniowemu około trzech, maksymalnie czterech godzin intensywnego naświetlenia i minimum 12 godzin ciemności. Nie powinien być też poddawany silnemu światłu sztucznemu.

częstym błędem jest umieszczenie grudnia w zbyt dużej doniczce. Roślina ma słabo rozbudowany system korzeni, przez co potrzebuje niewiele miejsca i mało ziemi, inaczej nie jest w stanie wchłonąć całej wody. Podlewanie: jak już wspomnieliśmy, grudnik to nie kaktus, choć bywa tak nazywany, toteż potrzebuje sporo wody. Należy pilnować, aby ziemia w doniczce nigdy nie wyschła całkowicie. Za dużo wody także szkodzi grudniowi. Najlepiej podlewać roślinę raz w tygodniu.

jak już wspomnieliśmy, grudnik to nie kaktus, choć bywa tak nazywany, toteż potrzebuje sporo wody. Należy pilnować, aby ziemia w doniczce nigdy nie wyschła całkowicie. Za dużo wody także szkodzi grudniowi. Najlepiej podlewać roślinę raz w tygodniu. Temperatura: grudnik potrzebuje zmiennej temperatury, imitującej warunki w cieniu rozłożystych drzew lasów tropikalnych. Nie oznacza to, że ma przebywać w cieple, wręcz przeciwnie. W dzień najodpowiedniejszą temperaturą będzie niewiele ponad 20 stopni, w nocy około 15 - 1

Dlaczego grudnik ma wiotkie liście?

Szlumbergera technicznie rzecz biorąc, nie ma liści, a łodygi o spłaszczonym kształcie, przypominające liście. Są to miękkie, skórzaste struktury, zebrane centralnie w kępy, a na ich końcach pojawiają się często małe korzonkowe elementy.

Kiedy grudnik przekwitnie, tracą one swój intensywny kolor, a czasem więdną i stają się wiotkie. Niepokojące zachowanie "liści" może także świadczyć o zbyt małej ilości wody - wtedy marszczą się w charakterystyczny sposób. W przypadku zbyt dużego nasłonecznienia przebarwiają się na bordowo, co również jest niedobrym znakiem.

Czym podlewać grudnika?

Aby grudnik kwitł w okresie zimowym, należy zadbać o to, by był odpowiedni często, lecz nie za często podlewany. Niektórzy sugerują podlewać roślinę, stosując kilkuminutowy (nawet do 10 minut) prysznic, imitujący opad w naturalnych warunkach. Warto poczekać, aż woda spłynie i usunąć jej nadmiar, by nie zalegała pod spodem. Grudnika zraszamy tylko w okolicy pędów, przegotowaną, miękką wodą.