Jeszcze kilka tygodni temu kalendarz niedziel handlowych prezentował się inaczej. Niedzielne zakupy mieliśmy zrobić 17 i 24 grudnia. Sejm przegłosował jednak ustawę, zgodnie z którą będziemy mieli w tym miesiące dwie niedziele handlowe - 10 i 17 grudnia. W tych dniach sklepy będą czynne w pełnym wymiarze godzin. W niedzielę, 24 grudnia, czyli w Wigilię obowiązywać będzie zakaz handlu z wyłączeniem niektórych rodzajów sklepów lub punktów usługowych.

2023 rok był wyjątkowo skromny jeśli chodzi o ilość niedziel handlowych. Było ich zaledwie siedem:

29 stycznia 2023 roku

2 kwietnia 2023 roku

30 kwietnia 2023 roku

25 czerwca 2023 roku

27 sierpnia 2023 roku

10 grudnia 2023 roku - po zmianie

17 grudnia 2023 roku

24 grudnia 2023 roku - decyzją Sejmu wprowadzono zakaz handlu 24 grudnia.

Czy wróci handel w niedzielę?

Kupujesz opłatki w galerii handlowej? Była pracownica ujawnia: „oszustwo” W tym miejscu warto przypomnieć, że już jakiś czas temu Koalicja Obywatelska zapisała w 100 konkretach zniesienie zakazu handlu w niedziele. Po wyborach również podtrzymuje ona swoją zapowiedź. Poprawiło to humor handlowcom, którzy od początku zwracali uwagą na fakt, że zakaz handlu w niedzielę uderza w wolność ludzi jako konsumentów oraz oczywiście w gospodarkę. Zakaz obowiązuje już od 2018 roku.

Plany Koalicji Obywatelskiej niepokoją natomiast pracowników, którzy przyzwyczaili się już do wolnych niedziel. Do Sejmu jakiś czas temu trafił jednak projekt zapewniający pracownikom dwie wolne niedziele w miesiącu. PiS nie poparł wtedy tego pomysłu i, wciąż zmniejszając ilość niedziel handlowych w roku, ograniczył je ostatecznie do siedmiu.

Zwolennicy zakazu handlu w niedzielę żywią więc nadzieję, że w najgorszym przypadku dojdzie do kompromisu, o którym już w kampanii wyborczej mówiła Koalicja Obywatelska. Spora część polityków popiera bowiem projekt zakładający zagwarantowane dwie wolne niedziele w miesiącu oraz podwójną stawkę za pracę w weekend.

Niedziele handlowe w 2024 roku

Na 2024 rok zaplanowano ponownie siedem niedziel handlowych. Na ten moment są to daty:

28 stycznia

24 marca

28 kwietnia

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia.

W tym momencie trudno jednak przywiązywać się do tych ustaleń. Wiele wskazuje bowiem na to, że jeśli Koalicja Obywatelska obejmie władzę, to powróci do handlu w niedziele.

