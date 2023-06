Uważaj na połączenia z tych numerów. Oszuści chcą cię okraść

W 2019 roku rząd znowelizował Ustawę o Karcie Dużej Rodziny i rozszerzył grono osób uprawnionych do jej posiadania. Zgodnie z nowymi przepisami o kartę mogą się więc ubiegać nie tylko rodziny z co najmniej trójką dzieci, ale również wszystkie osoby, które kiedykolwiek (także w przeszłości) wychowały łącznie przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to:

matki,

ojca,

macochy,

ojczyma.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny dla seniora?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny dla seniora, należy wypełnić odpowiedni wniosek i zanieść go do urzędu gminy lub miasta. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że sąd nigdy nie ograniczył ani nie pozbawił wnioskującego władzy rodzicielskiej.

Kartę Dużej Rodziny można uzyskać także przez internet.

Karta Dużej Rodziny dla seniora: Na jakie bonusy można liczyć?

Posiadanie Karty Dużej Rodziny dla seniora wiąże się z możliwością otrzymania wielu bonusów: Jej posiadacze mogą liczyć m.in. na:

tańsze bilety do komunikacji miejskiej,

tańsze paliwo na niektórych stacjach,

rabaty na zakupy spożywcze w niektórych sieciach handlowych,

darmowe wstępy do parków narodowych,

bilety wstępu do kin, teatrów, operetek,

rabaty na usługi zdrowotne i sanatoryjne,

rabaty w niektórych sklepach z odzieżą.



Pełną listę firm i podmiotów, które akceptują KDR znaleźć można na portalu Emp@tia.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą teraz także płacić mniej za prąd - rząd przyjął bowiem ustawę, która ma zamrozić ceny prądu w 2023 roku na poziomie z ubiegłego roku. Chodzi o to, by odbiorców indywidualnych nie dotknęły zbyt mocno skutki nadchodzących podwyżek - za energię nie zapłacimy więc więcej niż w poprzednich latach, o ile nie przekroczymy limitów z użycia. Te limity będą zdecydowanie wyższe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – wyniosą aż 3000 kWh rocznie! Dla odbiorców indywidualnych limit ten wynosi 2000 kWh.

Zdjęcie Seniorzy z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na wiele bonusów / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Karta Dużej Rodziny: Ile kosztuje?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Opłatę w wysokości 13 zł ponosi się natomiast za duplikat, a 10 zł wynosi domówienie tradycyjnej formy Karty. Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

