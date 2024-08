Kaszanka pęka podczas grillowania? Wystarczy jeden trik i po problemie

Środek wakacji, pogoda dopisuje, więc w weekend tysiące Polaków znowu spotka się przy grillu, by delektować się pysznymi potrawami i miło spędzić czas wśród znajomych. Na wielu rusztach zapewne pojawi się kaszanka, która bez wątpienia ma swoich zwolenników i przeciwników. Zanim jednak zaczniesz grillować kaszankę, sprawdź, co zrobić, by podczas obróbki termicznej nie uległa zniszczeniu na skutek wysokiej temperatury.